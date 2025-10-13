Росіян чекають неприємні сюрпризи на території РФ

Рубрики
Росіян можуть чекати "неприємні сюрпризи", якщо Україна отримає ракети Tomahawk від США. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, посилаючись на досвід використання цих крилатих ракет під час ударів по Сирії у 2017–2018 роках.
Вибухи в Росії. Фото з відкритих джерел
Андрій Коваленко заявив, що "томагавки проти російської ППО вже задіювалися раніше".
Як пояснює очільник ЦПД, причина низької ефективності ППО РФ полягала у способі польоту та навігації ракети Tomahawk. Вона летить низько, має складну комбіновану навігацію, що створює виявлення її радарами лише секунди на реакцію у відповідь.
На його думку, ефективне перехоплення вимагає щільної мережі РЛС низького горизонту, миттєвої передачі цілевказівок і синхронізованої роботи засобів ППО. За словами Коваленка, саме цього не вистачало під час ударів у Сирії.
