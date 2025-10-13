logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіян чекають неприємні сюрпризи на території РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіян чекають неприємні сюрпризи на території РФ

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко каже, що досвід ударів Tomahawk у Сирії 2017–2018 показав слабкість російської ППО.

13 жовтня 2025, 10:25
Росіян можуть чекати "неприємні сюрпризи", якщо Україна отримає ракети Tomahawk від США. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, посилаючись на досвід використання цих крилатих ракет під час ударів по Сирії у 2017–2018 роках.

Росіян чекають неприємні сюрпризи на території РФ

Вибухи в Росії. Фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко заявив, що "томагавки проти російської ППО вже задіювалися раніше". 

"Досвід ударів по Сирії у 2017–2018 роках — пакетні пуски крилатих ракет по аеродромах і об’єктах в Дамаску та Хомсі показали: російські й сирійські повідомлення про масові "збиття" переважно мали інформаційний характер — незалежні оцінки підтвердили, що більша частина боєприпасів досягла цілей", — пише Коваленко.

Як пояснює очільник ЦПД, причина низької ефективності ППО РФ полягала у способі польоту та навігації ракети Tomahawk. Вона летить низько, має складну комбіновану навігацію, що створює виявлення її радарами лише секунди на реакцію у відповідь.

На його думку, ефективне перехоплення вимагає щільної мережі РЛС низького горизонту, миттєвої передачі цілевказівок і синхронізованої роботи засобів ППО. За словами Коваленка, саме цього не вистачало під час ударів у Сирії.

"Tomahawk особливо ефективний в пакетних пусках, перевантаження ППО різними цілями збільшує шанс на успіх. російські системи С400 чи Панцир слабкі проти Tomahawk. росіян можуть чекати неприємні сюрпризи. Самі винні — могли б припинити війну", — підсумовує Коваленко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розповів про сигнали до миру з Росії через страх ракет Tomahawk.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський назвав цілі для ракет Tomahawk на території Росії.



Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9907
