Росіян чекають неприємні сюрпризи на території РФ

Росіян можуть чекати "неприємні сюрпризи", якщо Україна отримає ракети Tomahawk від США. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, посилаючись на досвід використання цих крилатих ракет під час ударів по Сирії у 2017–2018 роках.

Вибухи в Росії. Фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко заявив, що "томагавки проти російської ППО вже задіювалися раніше".

"Досвід ударів по Сирії у 2017–2018 роках — пакетні пуски крилатих ракет по аеродромах і об’єктах в Дамаску та Хомсі показали: російські й сирійські повідомлення про масові "збиття" переважно мали інформаційний характер — незалежні оцінки підтвердили, що більша частина боєприпасів досягла цілей", — пише Коваленко.

Як пояснює очільник ЦПД, причина низької ефективності ППО РФ полягала у способі польоту та навігації ракети Tomahawk. Вона летить низько, має складну комбіновану навігацію, що створює виявлення її радарами лише секунди на реакцію у відповідь.

На його думку, ефективне перехоплення вимагає щільної мережі РЛС низького горизонту, миттєвої передачі цілевказівок і синхронізованої роботи засобів ППО. За словами Коваленка, саме цього не вистачало під час ударів у Сирії.

"Tomahawk особливо ефективний в пакетних пусках, перевантаження ППО різними цілями збільшує шанс на успіх. російські системи С400 чи Панцир слабкі проти Tomahawk. росіян можуть чекати неприємні сюрпризи. Самі винні — могли б припинити війну", — підсумовує Коваленко.

