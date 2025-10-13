Россиянам предстоят неприятные сюрпризы на территории РФ

Россиян могут ожидать "неприятные сюрпризы", если Украина получит ракеты Tomahawk от США. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, ссылаясь на опыт использования этих крылатых ракет во время ударов по Сирии в 2017-2018 годах.

Взрывы в России. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко заявил, что "томагавки против российской ПВО уже задействовались раньше".

"Опыт ударов по Сирии в 2017-2018 годах — пакетные пуски крылатых ракет по аэродромам и объектам в Дамаске и Хомсе показали: российские и сирийские сообщения о массовом "сбивании" преимущественно носили информационный характер — независимые оценки подтвердили, что большая часть боеприпасов достигла целей", – пишет Коваленко.

Как объясняет глава ЦПД, причина низкой эффективности ПВО РФ заключалась в способе полета и навигации ракеты Tomahawk. Она летит низко, имеет сложную комбинированную навигацию, что создает обнаружение ее радарами лишь секунды на реакцию в ответ.

По его мнению, эффективный перехват требует плотной сети РЛС низкого горизонта, мгновенной передачи целеуказаний и синхронизированной работы средств ПВО. По словам Коваленко, именно этого не хватало при ударах в Сирии.

"Tomahawk особенно эффективен в пакетных пусках, перегрузка ПВО разными целями увеличивает шанс на успех. российские системы С400 или Панцирь слабы против Tomahawk. россиян могут ожидать неприятные сюрпризы. Сами виноваты — могли бы прекратить войну", — заключает Коваленко.

