Россиянам предстоят неприятные сюрпризы на территории РФ

Slava Kot
Россиян могут ожидать "неприятные сюрпризы", если Украина получит ракеты Tomahawk от США. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, ссылаясь на опыт использования этих крылатых ракет во время ударов по Сирии в 2017-2018 годах.
Взрывы в России. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко заявил, что "томагавки против российской ПВО уже задействовались раньше".
Как объясняет глава ЦПД, причина низкой эффективности ПВО РФ заключалась в способе полета и навигации ракеты Tomahawk. Она летит низко, имеет сложную комбинированную навигацию, что создает обнаружение ее радарами лишь секунды на реакцию в ответ.
По его мнению, эффективный перехват требует плотной сети РЛС низкого горизонта, мгновенной передачи целеуказаний и синхронизированной работы средств ПВО. По словам Коваленко, именно этого не хватало при ударах в Сирии.
