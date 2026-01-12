Росія знову вдарила по двох цивільних суднах біля Одеси: що відомо

Росія знову атакувала цивільні судна у Чорному морі. Ворожий безпілотник, зокрема, влучив у танкер під прапором Панами.

Судно в Чорному морі. Фото: з відкритих джерел

Судно очікувало заходу до порту для завантаження рослинної олії. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, одного члена екіпажу було поранено. Чоловікові надається необхідна допомога. На місці працюють морські рятувальні служби. На борту виникло загоряння, яке ліквідовують.

Відбулась також атака на судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту із вантажем кукурудзи. На цьому кораблі постраждалих немає, судно продовжує рух.

"Це ще один доказ того, що росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань", — наголосив Кулеба.

Як повідомляв портал "Коментарі", 9 січня Росія завдала удару по двох цивільних суднах у Чорному морі. Зокрема, постраждало судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс. Воно прямувало до порту Чорноморськ для завантаження зерном в межах Українського морського коридору. За попередніми даними, є постраждалі.

Окрім того, неподалік Одеси уражено також судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою. Унаслідок атаки загинув член екіпажу — громадянин Сирії.

Видання "Коментарі" також писало, що ударом ракетою "Орєшнік" по Львівщині Росія хотіла залякати Захід та послабити підтримку України. Разом з тим РФ продовжує масовані атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру України, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.