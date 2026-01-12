У НАТО відреагували на удар «Орєшніком» по Україні: нова заява Рютте

Ударом ракетою "Орєшнік" по Львівщині Росія хотіла залякати Захід та послабити підтримку України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Разом з тим РФ продовжує масовані атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє видання la Repubblica.

За його словами, брутальна агресивна війна Росії триває. Генсек НАТО нагадав, що минулого тижня було зафіксовано застосування ракети "Орєшнік" проти Львова.

На думку Рютте, такі дії Росії спрямовані не лише проти України, а й її західних партнерів.

"Росія намагається відмовити нас від підтримки України, але ми не дамо себе залякати", — сказав Рютте.

Генсек НАТО наголосив, що в умовах важкої зими Україна стикається з особливо сильним тиском через удари по енергетичній системі. Зважаючи на це, підтримка з боку партнерів зараз є надзвичайно важливою. Тому Марк Рютте закликав країни НАТО зберігати єдність та посилювати допомогу Києву.

"Безпека України — це наша безпека", — додав Рютте.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Росії офіційно заявили, що внаслідок удару "Орєшніком" у ніч на 9 січня нібито виведено з ладу Львівський державний авіаційно-ремонтний завод. Там наголошують, що на цьому підприємстві нібито здійснювався ремонт та обслуговування авіаційної техніки ЗСУ, у тому числі переданих західними країнами літаків F-16 та МіГ-29.

Видання "Коментарі" також писало, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував кадри удару, завданого по Львівській області, в ході якого в тому числі використовувався комплекс "Орєшнік". Медведєв назвав публікацію цих матеріалів попередженням на адресу Заходу, який виступає за розміщення контингентів НАТО та збройних сил європейських країн на території України.