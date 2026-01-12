В НАТО отреагировали на удар «Орешником» по Украине: новое заявление Рютте

Ударом ракетой "Орешник" по Львовщине Россия хотела запугать Запад и ослабить поддержку Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Вместе с тем, РФ продолжает массированные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает издание La Repubblica.

По его словам, агрессивная война России продолжается. Генсек НАТО напомнил, что на прошлой неделе было зафиксировано применение ракеты "Орешник" против Львова.

По мнению Рютте, подобные действия России направлены не только против Украины, но и ее западных партнеров.

"Россия пытается отговорить нас от поддержки Украины, но мы не дадим себя запугать", – сказал Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что в условиях тяжелой зимы Украина сталкивается с особо сильным давлением из-за ударов по энергетической системе. Учитывая это, поддержка со стороны партнеров сейчас чрезвычайно важна. Марк Рютте призвал страны НАТО сохранять единство и усиливать помощь Киеву.

"Безопасность Украины – это наша безопасность", — добавил Рютте.

Как сообщал портал "Комментарии", в России официально заявили , что в результате удара "Орешником" в ночь на 9 января якобы выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Там подчеркивают, что на этом предприятии якобы производился ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29.

Издание "Комментарии" также писало, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал кадры удара , нанесенного по Львовской области, в ходе которого в том числе использовался комплекс "Орешник". Медведев назвал публикацию этих материалов предупреждением в адрес Запада, выступающего за размещение контингентов НАТО и вооруженных сил европейских стран на территории Украины.