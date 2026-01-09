Росія вдарила по двох цивільних суднах у Чорному морі: загинув громадянин Сирії

Росія завдала удару по двох цивільних суднах у Чорному морі. Зокрема, постраждало судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс.

Росія знову атакувала цивільні судна. Фото: з відкритих джерел

Воно прямувало до порту Чорноморськ для завантаження зерном в межах Українського морського коридору. За попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, морехідність судна не порушено, воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.

Окрім того, неподалік Одеси уражено також судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою.

"Унаслідок атаки, на жаль, є загиблий член екіпажу — громадянин Сирії. Це жахливий воєнний злочин! На місце події спрямовано рятувальні підрозділи. Це чергове свідчення того, що росія свідомо б’є по цивільних об’єктах, по міжнародному судноплавству, по продовольчій логістиці", — зазначив Кулеба.

Віцепрем’єр наголосив, що Україна робить усе можливе для гарантування безпеки та виконання експортних зобов’язань, попри постійні російські атаки.

