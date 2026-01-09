logo

Россия ударила по двум гражданским судам в Черном море: погиб гражданин Сирии
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия ударила по двум гражданским судам в Черном море: погиб гражданин Сирии

В Украине отметили, что РФ сознательно бьет по гражданским объектам, по международному судоходству и продовольственной логистике

9 января 2026, 17:56
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Россия нанесла удар по двум гражданским судам в Черном море. В частности, пострадало судно под иностранным флагом Сент-Киттс и Невис.

Россия ударила по двум гражданским судам в Черном море: погиб гражданин Сирии

Россия снова атаковала гражданские суда. Фото: из открытых источников

Оно направлялось в порт Черноморск для загрузки зерном в пределах Украинского морского коридора. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

По его словам, мореходность судна не нарушена, оно находится на ходу и направляется в ближайший порт.

Кроме того, недалеко от Одессы поражено также судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою.

"В результате атаки, к сожалению, есть погибший член экипажа – гражданин Сирии. Это ужасное военное преступление! На место происшествия направлены спасательные подразделения. Это очередное свидетельство того, что россия сознательно бьет по гражданским объектам, международному судоходству, продовольственной логистике", — отметил Кулеба.

Вицепремьер подчеркнул, что Украина делает все возможное для обеспечения безопасности и выполнения экспортных обязательств, несмотря на постоянные российские атаки.

Как сообщал портал "Комментарии", ракета "Орешник" которой Россия атаковала Украину ночью против 9 января, упала во Львовской области, недалеко от границы с Польшей. Перед ударом Киев предупредил Варшаву о возможном применении Россией этой ракеты. Поэтому польские военные подготовили системы ПВО и смогли отследить траекторию гиперзвуковой цели с момента запуска.

Издание "Комментарии" также писало, что главная дипломат ЕС Кая Каллас в своем заявлении назвала удар России ракетой "Орешник" не только эскалацией войны против Украины, но и четким сигналом для западных союзников — Европы и США. Каллас подчеркнула, что подобные атаки демонстрируют нежелание Кремля идти на мирные переговоры.



Источник: https://t.me/OleksiiKuleba/7890
