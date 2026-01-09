Россия ударила по двум гражданским судам в Черном море: погиб гражданин Сирии

Россия нанесла удар по двум гражданским судам в Черном море. В частности, пострадало судно под иностранным флагом Сент-Киттс и Невис.

Россия снова атаковала гражданские суда. Фото: из открытых источников

Оно направлялось в порт Черноморск для загрузки зерном в пределах Украинского морского коридора. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

По его словам, мореходность судна не нарушена, оно находится на ходу и направляется в ближайший порт.

Кроме того, недалеко от Одессы поражено также судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою.

"В результате атаки, к сожалению, есть погибший член экипажа – гражданин Сирии. Это ужасное военное преступление! На место происшествия направлены спасательные подразделения. Это очередное свидетельство того, что россия сознательно бьет по гражданским объектам, международному судоходству, продовольственной логистике", — отметил Кулеба.

Вицепремьер подчеркнул, что Украина делает все возможное для обеспечения безопасности и выполнения экспортных обязательств, несмотря на постоянные российские атаки.

