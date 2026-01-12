logo

Война с Россией Россия снова ударила по двум гражданским судам возле Одессы: что известно
Россия снова ударила по двум гражданским судам возле Одессы: что известно

На одном из атакованных россиянами гражданских кораблей ранен член экипажа

12 января 2026, 19:28
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Россия снова атаковала гражданские суда в Черном море. Вражеский беспилотник, в частности, попал в танкер под флагом Панамы.

Россия снова ударила по двум гражданским судам возле Одессы: что известно

Судно в Черном море. Фото: из открытых источников

Судно ожидало захода в порт для загрузки растительного масла. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, один член экипажа был ранен. Мужчине оказывается необходимая помощь. На месте работают морские спасательные службы. На борту возникло возгорание, которое ликвидируют.

Произошла также атака на судно под флагом Сан-Марино, выходившее из порта с грузом кукурузы. На этом корабле пострадавших нет, судно продолжает движение.

"Это еще одно доказательство того, что россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореходства. Несмотря на постоянный террор со стороны агрессора, Украина продолжает работу портов и выполнение своих международных обязательств", — подчеркнул Кулеба.

Как сообщал портал "Комментарии", 9 января Россия нанесла удар по двум гражданским судам в Черном море. В частности, пострадало судно под иностранным флагом Сент-Киттс и Невис. Оно направлялось в порт Черноморск для загрузки зерном в пределах Украинского морского коридора. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Кроме того, недалеко от Одессы поражено также судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою. В результате атаки погиб член экипажа — гражданин Сирии.

Издание "Комментарии" также писало, что ударом ракетой "Орешник" по Львовщине Россия хотела запугать Запад и ослабить поддержку Украины. Вместе с тем, РФ продолжает массированные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.



Источник: https://www.facebook.com/oleksiikuleba
