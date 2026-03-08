Росія знімає елітні війська: у США пояснили, що відбувається на фронті

Російське військове командування почало перекидати елітні підрозділи на південну ділянку фронту після нещодавніх успіхів Збройних сил України. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який аналізує зміни у розташуванні російських сил на фронті.

Російські війська. Фото з відкритих джерел

За даними аналітиків ISW, Росія передислокувала частини повітряно-десантних військ, морської піхоти та підрозділи 68-го армійського корпусу з Донеччини на південь України. Зокрема, мова йде про перекидання військ з районів Покровська та Добропілля до Гуляйполя, а також у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

Геолокаційні дані з відкритих джерел свідчать, що підрозділи 39-ї мотострілецької бригади вже діють поблизу Гуляйполя. Також повідомляється про удари російських операторів безпілотників по українських позиціях на Запорізькому напрямку. Аналітики вважають, що ці переміщення є реакцією на контратаки українських сил, які почалися наприкінці січня та на початку лютого 2026 року.

Окрім цього, Росія перекинула на південь підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту, включно з 40-ю бригадою та новоствореною 55-ю дивізією. Подібні елітні сили раніше використовувалися Москвою на найскладніших ділянках фронту, зокрема під час боїв у Курській області та на Донеччині.

Також, за даними українських і міжнародних джерел, у Запорізьку область перемістили елементи 76-ї десантно-штурмової дивізії, яка вважається однією з найбільш боєздатних у російській армії. У минулому цей підрозділ вже використовувався для стабілізації критичних ситуацій на фронті.

Експерти ISW вважають, що частина цих переміщень могла бути запланована заздалегідь у рамках підготовки до можливого російського наступу навесні та влітку 2026 року. Однак українські контратаки, а також інші фактори, могли зірвати ці плани та змусити російське командування діяти більш реактивно.

"Передислокація російським військовим командуванням військ з Донецької області до Дніпропетровської та Запорізької областей ілюструє суперечливі дилеми, з якими стикається російське військове командування, намагаючись проводити одночасні наступальні дії, що ще більше ускладнюється нещодавніми українськими контратаками", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, що необхідність перекидати війська між різними ділянками фронту може ускладнити реалізацію російських планів на нову масштабну наступальну кампанію у 2026 році.

