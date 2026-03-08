Росія знімає елітні війська: у США пояснили, що відбувається на фронті

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Російське військове командування почало перекидати елітні підрозділи на південну ділянку фронту після нещодавніх успіхів Збройних сил України. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який аналізує зміни у розташуванні російських сил на фронті.
Російські війська. Фото з відкритих джерел
За даними аналітиків ISW, Росія передислокувала частини повітряно-десантних військ, морської піхоти та підрозділи 68-го армійського корпусу з Донеччини на південь України. Зокрема, мова йде про перекидання військ з районів Покровська та Добропілля до Гуляйполя, а також у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.
Геолокаційні дані з відкритих джерел свідчать, що підрозділи 39-ї мотострілецької бригади вже діють поблизу Гуляйполя. Також повідомляється про удари російських операторів безпілотників по українських позиціях на Запорізькому напрямку. Аналітики вважають, що ці переміщення є реакцією на контратаки українських сил, які почалися наприкінці січня та на початку лютого 2026 року.
Окрім цього, Росія перекинула на південь підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту, включно з 40-ю бригадою та новоствореною 55-ю дивізією. Подібні елітні сили раніше використовувалися Москвою на найскладніших ділянках фронту, зокрема під час боїв у Курській області та на Донеччині.
Також, за даними українських і міжнародних джерел, у Запорізьку область перемістили елементи 76-ї десантно-штурмової дивізії, яка вважається однією з найбільш боєздатних у російській армії. У минулому цей підрозділ вже використовувався для стабілізації критичних ситуацій на фронті.
Експерти ISW вважають, що частина цих переміщень могла бути запланована заздалегідь у рамках підготовки до можливого російського наступу навесні та влітку 2026 року. Однак українські контратаки, а також інші фактори, могли зірвати ці плани та змусити російське командування діяти більш реактивно.
Аналітики зазначають, що необхідність перекидати війська між різними ділянками фронту може ускладнити реалізацію російських планів на нову масштабну наступальну кампанію у 2026 році.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський заявив про "хороший" сигнал для Путіна.
Також "Коментарі" писали, що війна в Україні могла закінчитися раніше. Що пішло не так.