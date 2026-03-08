Россия снимает элитные войска: в США объяснили, что происходит на фронте

Российское военное командование начало опрокидывать элитные подразделения на южный участок фронта после недавних успехов Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), анализирующем изменения в расположении российских сил на фронте.

Росские войска. Фото из открытых источников

По данным аналитиков ISW, Россия передислоцировала части воздушно-десантных войск, морской пехоты и подразделения 68-го армейского корпуса из Донбасса на юг Украины. В частности, речь идет об опрокидывании войск из районов Покровска и Доброполья в Гуляйполе, а также в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Геолокационные данные из открытых источников свидетельствуют, что подразделения 39-й мотострелковой бригады уже действуют вблизи Гуляйполя. Также сообщается об ударах российских операторов беспилотников по украинским позициям на Запорожском направлении. Аналитики считают, что эти перемещения являются реакцией на контратаки украинских сил, которые начались в конце января и начале февраля 2026 года.

Кроме того, Россия перебросила на юг подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, включая 40-ю бригаду и новосозданную 55-ю дивизию. Подобные элитные силы ранее использовались Москвой на самых сложных участках фронта, в частности во время боев в Курской области и Донецкой области.

По данным украинских и международных источников, в Запорожскую область переместили элементы 76-й десантно-штурмовой дивизии, которая считается одной из самых боеспособных в российской армии. В прошлом это подразделение уже использовалось для стабилизации критических ситуаций на фронте.

Эксперты ISW считают, что часть этих перемещений могла быть запланирована заранее в рамках подготовки к возможному российскому наступлению весной и летом 2026 года. Однако украинские контратаки, а также другие факторы могли сорвать эти планы и заставить российское командование действовать более реактивно.

"Передислокация российским военным командованием войск из Донецкой области в Днепропетровскую и Запорожскую области иллюстрирует противоречивые дилеммы, с которыми сталкивается российское военное командование, пытаясь проводить одновременные наступательные действия, что еще больше осложняется недавними украинскими контратаками", — говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что необходимость опрокидывать войска между разными участками фронта может усложнить реализацию российских планов на новую масштабную наступательную кампанию в 2026 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о "хорошем" сигнале для Путина.

Также "Комментарии" писали, что война в Украине могла закончиться раньше. Что пошло не так.