Зеленський заявив про "хороший" сигнал для Путіна та наближення його кінця

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні події в Ірані мають стати "хорошим сигналом" для російського лідера Володимира Путіна і нагадуванням про те, чим зрештою закінчуються диктатури.
Зеленський назвав росіян "нікчемними" союзниками. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відповів на питання, ситуації з Іраном може вплинути на Росію. За його словами, Кремль показав усьому світу, які росіяни "нікчемні" союзники.
Президент зауважив, що Росія зосередила основні військові ресурси на війні проти України та неспроможна сильно впливати на інші регіони. За його словами, завдяки подіям в Ірані Путін отримав сигнал щодо майбутнього для диктатур.
Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. У відповідь Тегеран розпочав масовані ракетні атаки по цілях у регіоні, зокрема під удар потрапили Катар, Саудівська Аравія, Бахрейн, Кувейт та ОАЕ.
