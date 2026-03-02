Зеленський заявив про "хороший" сигнал для Путіна та наближення його кінця

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні події в Ірані мають стати "хорошим сигналом" для російського лідера Володимира Путіна і нагадуванням про те, чим зрештою закінчуються диктатури.

Зеленський назвав росіян "нікчемними" союзниками. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відповів на питання, ситуації з Іраном може вплинути на Росію. За його словами, Кремль показав усьому світу, які росіяни "нікчемні" союзники.

"Мені здається, на сьогодні Путін вже показав, який він союзник в Сирії, коли вони були неспроможні допомагати режиму Асада. Так само, на мій погляд, росіяни продемонстрували і зараз свою слабкість. Тобто, вони як союзники нікчемні", — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що Росія зосередила основні військові ресурси на війні проти України та неспроможна сильно впливати на інші регіони. За його словами, завдяки подіям в Ірані Путін отримав сигнал щодо майбутнього для диктатур.

"А те, що відбувається в Ірані, мені здається, це хороший сигнал, щоби Путін подивився, чим закінчується диктатура", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. У відповідь Тегеран розпочав масовані ракетні атаки по цілях у регіоні, зокрема під удар потрапили Катар, Саудівська Аравія, Бахрейн, Кувейт та ОАЕ.

