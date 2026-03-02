logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський заявив про "хороший" сигнал для Путіна та наближення його кінця
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський заявив про "хороший" сигнал для Путіна та наближення його кінця

Зеленський заявив, що ескалація в Ірані демонструє слабкість РФ як союзника та є сигналом для Путіна про наслідки диктатури.

2 березня 2026, 15:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні події в Ірані мають стати "хорошим сигналом" для російського лідера Володимира Путіна і нагадуванням про те, чим зрештою закінчуються диктатури.

Зеленський заявив про "хороший" сигнал для Путіна та наближення його кінця

Зеленський назвав росіян "нікчемними" союзниками. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відповів на питання, ситуації з Іраном може вплинути на Росію. За його словами, Кремль показав усьому світу, які росіяни "нікчемні" союзники.

"Мені здається, на сьогодні Путін вже показав, який він союзник в Сирії, коли вони були неспроможні допомагати режиму Асада. Так само, на мій погляд, росіяни продемонстрували і зараз свою слабкість. Тобто, вони як союзники нікчемні", — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що Росія зосередила основні військові ресурси на війні проти України та неспроможна сильно впливати на інші регіони. За його словами, завдяки подіям в Ірані Путін отримав сигнал щодо майбутнього для диктатур.

"А те, що відбувається в Ірані, мені здається, це хороший сигнал, щоби Путін подивився, чим закінчується диктатура", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. У відповідь Тегеран розпочав масовані ракетні атаки по цілях у регіоні, зокрема під удар потрапили Катар, Саудівська Аравія, Бахрейн, Кувейт та ОАЕ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що відсутність підтримки Ірану з боку Росії може мати стратегічні наслідки для режиму Путіна.

Також "Коментарі" писали, що за останній рік Путін втратив трьох найближчих союзників-диктаторів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини