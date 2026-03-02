Зеленский заявил о "хорошем" сигнале для Путина и приближении его конца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние события в Иране должны стать "хорошим сигналом" для российского лидера Владимира Путина и напоминанием о том, чем, в конце концов, заканчиваются диктатуры.

Зеленский назвал россиян "ничтожными" союзниками. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами ответил на вопрос, ситуация с Ираном может повлиять на Россию. По его словам, Кремль показал всему миру, какие россияне "ничтожны" союзники.

"Мне кажется, на сегодняшний день Путин уже показал, какой он союзник в Сирии, когда они были неспособны помогать режиму Асада. Так же, на мой взгляд, россияне продемонстрировали и сейчас свою слабость. То есть, они как союзники ничтожны", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Россия сосредоточила основные военные ресурсы на войне против Украины и не имеет возможности сильно влиять на другие регионы. По его словам, благодаря событиям в Иране Путин получил сигнал по поводу будущего для диктатур.

"А происходящее в Иране мне кажется, это хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем заканчивается диктатура", — добавил Зеленский.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран приступил к массированным ракетным атакам по целям в регионе, в частности под удар попали Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и ОАЭ.

