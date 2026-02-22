Росія змінює тактику ударів: які об'єкти під прицілом після закінчення зими

Рубрики
Slava Kot
Масована атака Росії в ніч на 22 лютого продемонструвала зміну тактики ударів по Україні. Крім енергетики, російські війська почали цілеспрямовано бити по інфраструктурі водопостачання та логістиці. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи наслідки обстрілу.
Росія змінює тактику ударів по Україні. Фото з відкритих джерел
За словами Зеленського, Україну атакували майже 50 ракет, зокрема 22 балістичні, а також 297 дронів різних типів. Частину цілей вдалося знищити силам ППО. Водночас серед мішеней були не типові об'єкти для атак РФ.
Як пояснює військовий експерт Іван Якубець, після завершення опалювального сезону основний акцент РФ може зміститися на густонаселені райони та міста-мільйонники.
Окрему увагу експерти приділяють ситуації у Києві. Директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко пояснив, що гідроелектростанції не впливають безпосередньо на водопостачання столиці. Натомість найбільш уразливими є насосні станції та системи очищення води. Саме їх пошкодження може призвести до серйозних перебоїв.
Таким чином атаки на інфраструктуру водопостачання може стати новим етапом тиску Росії на цивільне населення України після закінчення опалювального сезону.
