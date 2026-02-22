Росія змінює тактику ударів: які об'єкти під прицілом після закінчення зими

Масована атака Росії в ніч на 22 лютого продемонструвала зміну тактики ударів по Україні. Крім енергетики, російські війська почали цілеспрямовано бити по інфраструктурі водопостачання та логістиці. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи наслідки обстрілу.

Росія змінює тактику ударів по Україні. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, Україну атакували майже 50 ракет, зокрема 22 балістичні, а також 297 дронів різних типів. Частину цілей вдалося знищити силам ППО. Водночас серед мішеней були не типові об'єкти для атак РФ.

"Цього разу мішенями для росіян стали не тільки об’єкти енергетики, але також логістика, зокрема об’єкти залізниці, та інфраструктура водопостачання в містах", — сказав президент.

Як пояснює військовий експерт Іван Якубець, після завершення опалювального сезону основний акцент РФ може зміститися на густонаселені райони та міста-мільйонники.

"Такі удари завдаватимуться туди, де найбільша скупченість населення. Крім того, обов’язково будуть удари по заводах, підприємствах військово-промислового комплексу", — заявив Якубець в ефірі "Київ 24".

Окрему увагу експерти приділяють ситуації у Києві. Директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко пояснив, що гідроелектростанції не впливають безпосередньо на водопостачання столиці. Натомість найбільш уразливими є насосні станції та системи очищення води. Саме їх пошкодження може призвести до серйозних перебоїв.

"У Києві є дві водозабірні станції — на Десні та Дніпрі, крім того є свердловини, звідки вода йде у водоканал. Найбільш уразливі, зрозуміло, насосні групи та системи очищення", — пояснив Сергієнко у коментарі "Телеграфу".

Таким чином атаки на інфраструктуру водопостачання може стати новим етапом тиску Росії на цивільне населення України після закінчення опалювального сезону.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії цинічно відреагували на нову масовану атаку по Україні.

Також "Коментарі" писали, що будинок нардепа Разумкова розтрощено під час атаки РФ на Київщину.