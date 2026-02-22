logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия меняет тактику ударов: какие объекты под прицелом по окончании зимы
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия меняет тактику ударов: какие объекты под прицелом по окончании зимы

После массированной атаки 22 февраля эксперты заявляют о новой тактике РФ – ударах по водоснабжению и густонаселенным городам.

22 февраля 2026, 19:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Массированная атака России в ночь на 22 февраля продемонстрировала смену тактики ударов по Украине. Кроме энергетики, российские войска стали целенаправленно бить по инфраструктуре водоснабжения и логистике. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя последствия обстрелов.

Россия меняет тактику ударов: какие объекты под прицелом по окончании зимы

Россия изменяет тактику ударов по Украине. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, Украину атаковали почти 50 ракет, в том числе 22 баллистические, а также 297 дронов разных типов. Часть целей удалось уничтожить силам ПВО. В то же время, среди мишеней были не типичные объекты для атак РФ.

"На этот раз мишенями для россиян стали не только объекты энергетики, но также логистика, в том числе объекты железной дороги и инфраструктура водоснабжения в городах", — сказал президент.

Как объясняет военный эксперт Иван Якубец, после завершения отопительного сезона основной упор РФ может сместиться на густонаселенные районы и города-миллионники.

"Такие удары будут наноситься туда, где наибольшая скученность населения. Кроме того, обязательно будут удары по заводам, предприятиям военно-промышленного комплекса", — заявил Якубец в эфире "Киев 24".

Особое внимание эксперты уделяют ситуации в Киеве. Директор "Института города" Александр Сергиенко объяснил, что гидроэлектростанции не влияют непосредственно на водоснабжение столицы. В то же время наиболее уязвимы насосные станции и системы очистки воды. Именно их повреждение может привести к серьезным перебоям.

"В Киеве есть две водозаборные станции — на Десне и Днепре, кроме того есть скважины, откуда вода уходит в водоканал. Наиболее уязвимы, разумеется, насосные группы и системы очистки", — пояснил Сергиенко в комментарии "Телеграфу".

Таким образом, атаки на инфраструктуру водоснабжения может стать новым этапом давления России на гражданское население Украины после окончания отопительного сезона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России цинично отреагировали на новую массированную атаку по Украине.

Также "Комментарии" писали, что дом нардепа Разумкова разбит во время атаки РФ на Киевщину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости