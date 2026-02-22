Россия меняет тактику ударов: какие объекты под прицелом по окончании зимы

Рубрики
Массированная атака России в ночь на 22 февраля продемонстрировала смену тактики ударов по Украине. Кроме энергетики, российские войска стали целенаправленно бить по инфраструктуре водоснабжения и логистике. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя последствия обстрелов.
Россия изменяет тактику ударов по Украине. Фото из открытых источников
По словам Зеленского, Украину атаковали почти 50 ракет, в том числе 22 баллистические, а также 297 дронов разных типов. Часть целей удалось уничтожить силам ПВО. В то же время, среди мишеней были не типичные объекты для атак РФ.
Как объясняет военный эксперт Иван Якубец, после завершения отопительного сезона основной упор РФ может сместиться на густонаселенные районы и города-миллионники.
Особое внимание эксперты уделяют ситуации в Киеве. Директор "Института города" Александр Сергиенко объяснил, что гидроэлектростанции не влияют непосредственно на водоснабжение столицы. В то же время наиболее уязвимы насосные станции и системы очистки воды. Именно их повреждение может привести к серьезным перебоям.
Таким образом, атаки на инфраструктуру водоснабжения может стать новым этапом давления России на гражданское население Украины после окончания отопительного сезона.
