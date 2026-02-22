Россия меняет тактику ударов: какие объекты под прицелом по окончании зимы

Массированная атака России в ночь на 22 февраля продемонстрировала смену тактики ударов по Украине. Кроме энергетики, российские войска стали целенаправленно бить по инфраструктуре водоснабжения и логистике. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя последствия обстрелов.

Россия изменяет тактику ударов по Украине. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, Украину атаковали почти 50 ракет, в том числе 22 баллистические, а также 297 дронов разных типов. Часть целей удалось уничтожить силам ПВО. В то же время, среди мишеней были не типичные объекты для атак РФ.

"На этот раз мишенями для россиян стали не только объекты энергетики, но также логистика, в том числе объекты железной дороги и инфраструктура водоснабжения в городах", — сказал президент.

Как объясняет военный эксперт Иван Якубец, после завершения отопительного сезона основной упор РФ может сместиться на густонаселенные районы и города-миллионники.

"Такие удары будут наноситься туда, где наибольшая скученность населения. Кроме того, обязательно будут удары по заводам, предприятиям военно-промышленного комплекса", — заявил Якубец в эфире "Киев 24".

Особое внимание эксперты уделяют ситуации в Киеве. Директор "Института города" Александр Сергиенко объяснил, что гидроэлектростанции не влияют непосредственно на водоснабжение столицы. В то же время наиболее уязвимы насосные станции и системы очистки воды. Именно их повреждение может привести к серьезным перебоям.

"В Киеве есть две водозаборные станции — на Десне и Днепре, кроме того есть скважины, откуда вода уходит в водоканал. Наиболее уязвимы, разумеется, насосные группы и системы очистки", — пояснил Сергиенко в комментарии "Телеграфу".

Таким образом, атаки на инфраструктуру водоснабжения может стать новым этапом давления России на гражданское население Украины после окончания отопительного сезона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России цинично отреагировали на новую массированную атаку по Украине.

Также "Комментарии" писали, что дом нардепа Разумкова разбит во время атаки РФ на Киевщину.