Росія змінює тактику ударів по Україні: яка з'явилася нова загроза атак

Російська армія почала змінювати підхід до обстрілів українських міст та зосередила удари на нових типах цілей, якими стали автозаправні станціях. За кілька днів у період 1-2 травня, у Харкові та області було знищено дев’ять АЗС, а під час атаки на Дніпро ще одна заправка вигоріла після прямого влучання.

Росія атакує АЗС в Україні. Фото з відкритих джерел

Військовий експерт Олег Жданов пояснює, що нова тактика ударів РФ по Україні має чітку мету. Москва хоче порушити логістику країни та ускладнити забезпечення паливом цивільний сектор та елементи критичної інфраструктури.

За його словами, це не нова стратегія. На початку повномасштабного вторгнення Росія вже масово атакувала нафтобази по всій Україні. Тоді українська система постачання пального зазнала значних втрат, однак згодом була перебудована і стала більш гнучкою.

"Вони практично не пропустили жодної нафтобази в жодній області нашої країни. Всі були атаковані. Були випадки, коли нафтобаза вже давно не працює, але по ній все одно було завдано ракетний удар", — сказав Жданов.

Оглядач вважає, що такі атаки можуть стати системними, особливо в прифронтових регіонах. Однак ризик не обмежується лише сходом країни. За словами Жданова, подібні удари можуть поширитися й на центральні регіони, включно зі столицею.

"Справа в тому, що вони можуть це робити і вглиб нашої території. Тут питання, щоб у них вистачило засобів вогневого враження. Не виключаю, що вони можуть добратися і до Києва. Якщо "Шахеди" долітають до західних областей, майже до західного кордону нашої країни, то цілком ймовірно, що вони і тут будуть", — додав Жданов.

За його словами, у глибокому тилу такі атаки матимуть додатковий психологічний ефект. Жданов стверджує, що у Харкові спостерігається зростання тривоги серед населення, а люди починають уникати заправок, побоюючись повторних ударів.

