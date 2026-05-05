Росія вдарила по Україні новою ракетою: що відомо про зброю

Російські війська вперше могли використали новий тип ракети під час удару по Харківській області. Йдеться про малогабаритну крилату ракету "Бандероль", яку, за попередніми даними, застосували 4 травня під час атаки РФ на селище Безлюдівка. Про це повідомив очільник обласної прокуратури Юрій Папуша.

Ракета "Бандероль". Фото з відкритих джерел

Юрій Папуша розповів, що остаточні висновки щодо ракети ще не зроблені, однак аналіз уламків із місця влучання дозволяє припускати, що мова йде про ракету "Бандероль".

"Ми можемо говорити про те, що було застосовано ракету "Бандероль". І це перше застосування цього типу озброєння по Харківщині за весь час повномасштабної війни", — сказав Папуша.

За даними української розвідки, "Бандероль" — це крилата ракета з дальністю до 500 кілометрів і бойовою частиною вагою до 150 кг. Її швидкість може сягати близько 500 км/год, а як паливо використовується авіаційний гас. Такий тип зброї потенційно дозволяє здійснювати удари по цілях у глибині території.

Водночас раніше Головне управління розвідки повідомляло, що у конструкції цієї ракети виявлено іноземні компоненти, зокрема з країн Азії. Наразі українські служби продовжують дослідження уламків, щоб остаточно ідентифікувати тип ракети.

