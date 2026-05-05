Россия ударила по Украине новой ракетой: что известно об оружии

Российские войска впервые могли использовать новый тип ракеты при ударе по Харьковской области. Речь идет о малогабаритной крылатой ракете "Бандероль", которую, по предварительным данным, применили 4 мая во время атаки РФ на поселок Безлюдовка. Об этом сообщил глава областной прокуратуры Юрий Папуша.

Ракета "Бандероль". Фото из открытых источников

Юрий Папуша рассказал, что окончательные выводы по ракете еще не сделаны, однако анализ обломков с места попадания позволяет предполагать, что речь идет о ракете "Бандероль".

"Мы можем говорить о том, что была применена ракета "Бандероль". И это первое применение этого типа вооружения по Харьковщине за все время полномасштабной войны", — сказал Папуша.

По данным украинской разведки, "Бандероль" – это крылатая ракета с дальностью до 500 километров и боевой частью весом до 150 кг. Ее скорость может достигать около 500 км/ч, а в качестве топлива используется авиационный керосин. Такой тип оружия потенциально позволяет производить удары по целям в глубине территории.

В то же время, ранее Главное управление разведки сообщало, что в конструкции этой ракеты обнаружены иностранные компоненты, в том числе из стран Азии. Пока украинские службы продолжают исследование обломков, чтобы окончательно идентифицировать тип ракеты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у России появилась новая крылатая ракета "Бандероль". Впервые она была применена против Украины для удара по Николаеву.

