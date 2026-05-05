Россия меняет тактику ударов по Украине: какая появилась новая угроза атак

Российская армия начала менять подход к обстрелам украинских городов и сосредоточила удары на новых типах целей, которыми стали автозаправочные станции. Через несколько дней в период 1-2 мая в Харькове и области было уничтожено девять АЗС, а во время атаки на Днепр еще одна заправка выгорела после прямого попадания.

Россия атакует АЗС в Украине. Фото из открытых источников

Военный эксперт Олег Жданов объясняет, что новая тактика ударов РФ по Украине преследует четкую цель. Москва хочет нарушить логистику страны и усложнить обеспечение топливом гражданского сектора и элементов критической инфраструктуры.

По его словам, это не новая стратегия. В начале полномасштабного вторжения Россия уже массово атаковала нефтебазы по всей Украине. Тогда украинская система поставки горючего понесла значительные потери, однако впоследствии была перестроена и стала более гибкой.

"Они практически не пропустили ни одной нефтебазы ни в одной области нашей страны. Все были атакованы. Были случаи, когда нефтебаза уже давно не работает, но по ней все равно был нанесен ракетный удар", — сказал Жданов.

Обозреватель считает, что подобные атаки могут стать системными, особенно в прифронтовых регионах. Однако риск не ограничивается только востоком страны. По словам Жданова, подобные удары могут распространиться и на центральные регионы, включая столицу.

"Дело в том, что они могут это делать и вглубь нашей территории. Здесь вопрос, чтобы у них хватило средств огневого поражения. Не исключаю, что они могут добраться и до Киева. Если "Шахеды" долетают до западных областей, почти до западной границы нашей страны, то вполне вероятно, что они и здесь будут", — добавил Жданов.

По его словам, в глубоком тылу такие атаки будут иметь дополнительный психологический эффект. Жданов утверждает, что в Харькове наблюдается рост тревоги среди населения, а люди начинают избегать заправок, опасаясь повторных ударов.

