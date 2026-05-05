Росія атакувала дронами і балістикою: що відомо про удари по Україні

У ніч на 5 травня Росія здійснила чергову масштабну атаку по території України, застосувавши ударні дрони та балістичні ракети. Під обстріл потрапили одразу кілька регіонів, зокрема Київська область, Харків і Запоріжжя. Внаслідок ударів зафіксовано пожежі, руйнування цивільної інфраструктури та постраждалих.

Росія атакувала дронами і балістикою. Фото з відкритих джерел

Вибухи на Київщині

У Київській області повітряну тривогу оголошували кілька разів протягом ночі через загрозу безпілотників та ракет. За словами голови обласної військової адміністрації Миколи Калашника, близько першої ночі російські сили атакували Бровари. Внаслідок удару дрона поранення отримали двоє людей, 34-річна жінка та 37-річний чоловік. Також пошкоджено багатоповерховий будинок і автомобіль.

"Це ще одне нагадування: ворог цілить у мирне життя, у наші домівки", — зазначив Калашник.

Зранку рятувальники уточнили, що в Броварському районі зафіксовано влучання у житловий сектор. У Вишгородському районі атака спричинила пожежу на території промислового об’єкта, де також постраждала одна людина.

Обстріл Харкова

Харків у ніч на вівторок опинився під ударом балістичних ракет. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, перше влучання сталося в Основ’янському районі. Ракета впала на відкритій території, пошкодивши житловий будинок. Згодом зафіксували ще один удар поблизу складських приміщень, де зазнали пошкоджень будівлі та транспорт. Попри руйнування, обійшлося без жертв.

"Зафіксовано влучання ворожої ракети по відкритій території в Основʼянському районі міста. Пошкоджено дах та вікна багатоквартирного житлового будинку. На щастя, без постраждалих", — повідомив Терехов.

Атака на Запоріжжя

У Запоріжжі близько четвертої ранку після атаки виникла пожежа в нежитловій будівлі. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про щонайменше одну поранену, жінці надається медична допомога. Також повторні вибухи чули у Запоріжжі вранці близько 7:50.

