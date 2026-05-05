logo

BTC/USD

80923

ETH/USD

2376.85

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия атаковала дронами и баллистикой: что известно об ударах по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия атаковала дронами и баллистикой: что известно об ударах по Украине

Россия ночью атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы раздались в Киевской области, в Харькове и Запорожье

5 мая 2026, 08:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 5 мая Россия совершила очередную масштабную атаку по территории Украины, применив ударные дроны и баллистические ракеты. Под обстрелы попали сразу несколько регионов, в частности Киевская область, Харьков и Запорожье. В результате ударов зафиксированы пожары, разрушение гражданской инфраструктуры и пострадавших.

Россия атаковала дронами и баллистикой: что известно об ударах по Украине

Россия атаковала дронами и баллистикой. Фото из открытых источников

Взрывы в Киевской области

В Киевской области воздушную тревогу объявляли несколько раз в течение ночи из-за угрозы беспилотников и ракет. По словам главы областной военной администрации Николая Калашника, около часу ночи российские силы атаковали Бровары. В результате удара дрона ранения получили два человека, 34-летняя женщина и 37-летний мужчина. Также поврежден многоэтажный дом и автомобиль.

"Это еще одно напоминание: враг целит в мирную жизнь, в наши дома", — отметил Калашник.

Утром спасатели уточнили, что в Броварском районе зафиксировано попадание в жилищный сектор. В Вышгородском районе атака вызвала пожар на территории промышленного объекта, где также пострадал один человек.

Обстрел Харькова

Харьков в ночь на вторник оказался под ударом баллистических ракет. По информации городского головы Игоря Терехова, первое попадание произошло в Основянском районе. Ракета упала на открытой территории, повредив жилой дом. Впоследствии зафиксировали еще один удар вблизи складских помещений, где получили повреждения здания и транспорт. Несмотря на разрушение, обошлось без жертв.

"Зафиксировано попадание вражеской ракеты по открытой территории в Основянском районе города. Повреждены крыша и окна многоквартирного жилого дома. К счастью, без пострадавших", — сообщил Терехов.

Атака на Запорожье

В Запорожье около четырех утра после атаки возник пожар в нежилом здании. Председатель областной военной администрации Иван Федоров сообщил о по меньшей мере одной раненой, женщине оказывается медицинская помощь. Также повторные взрывы слышали в Запорожье утром около 7:50.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия при ударе по Харькову могла использовать новую ракету.

Также "Комментарии" писали, что атака на Киевщину была нетипичной. Что не так с дронами, которые запускала РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/9941
Теги:

Новости

Все новости