Россия атаковала дронами и баллистикой: что известно об ударах по Украине

В ночь на 5 мая Россия совершила очередную масштабную атаку по территории Украины, применив ударные дроны и баллистические ракеты. Под обстрелы попали сразу несколько регионов, в частности Киевская область, Харьков и Запорожье. В результате ударов зафиксированы пожары, разрушение гражданской инфраструктуры и пострадавших.

Россия атаковала дронами и баллистикой. Фото из открытых источников

Взрывы в Киевской области

В Киевской области воздушную тревогу объявляли несколько раз в течение ночи из-за угрозы беспилотников и ракет. По словам главы областной военной администрации Николая Калашника, около часу ночи российские силы атаковали Бровары. В результате удара дрона ранения получили два человека, 34-летняя женщина и 37-летний мужчина. Также поврежден многоэтажный дом и автомобиль.

"Это еще одно напоминание: враг целит в мирную жизнь, в наши дома", — отметил Калашник.

Утром спасатели уточнили, что в Броварском районе зафиксировано попадание в жилищный сектор. В Вышгородском районе атака вызвала пожар на территории промышленного объекта, где также пострадал один человек.

Обстрел Харькова

Харьков в ночь на вторник оказался под ударом баллистических ракет. По информации городского головы Игоря Терехова, первое попадание произошло в Основянском районе. Ракета упала на открытой территории, повредив жилой дом. Впоследствии зафиксировали еще один удар вблизи складских помещений, где получили повреждения здания и транспорт. Несмотря на разрушение, обошлось без жертв.

"Зафиксировано попадание вражеской ракеты по открытой территории в Основянском районе города. Повреждены крыша и окна многоквартирного жилого дома. К счастью, без пострадавших", — сообщил Терехов.

Атака на Запорожье

В Запорожье около четырех утра после атаки возник пожар в нежилом здании. Председатель областной военной администрации Иван Федоров сообщил о по меньшей мере одной раненой, женщине оказывается медицинская помощь. Также повторные взрывы слышали в Запорожье утром около 7:50.

