Атака на Київщину була нетиповою: що не так з дронами, які запускала РФ

Атака російських безпілотників на Київську область увечері 2 травня відрізнялася від попередніх. За словами радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова (Флеш), окупанти використали незвичну тактику. Армія РФ масово запустила дрони-імітатори типу "Пародія", щоб відволікти українську протиповітряну оборону.

Як зазначив військовий експерт Сергій Бескрестнов, у кількох районах місцеві жителі звернули увагу на нетиповий вигляд безпілотників. Згодом стало зрозуміло, що йдеться не про ударні дрони, а про апарати, які імітують цілі. За словами Флеша, їхнє головне завдання полягає у тому, щоб перевантажити систему ППО та змусити витрачати ресурси на хибні об’єкти.

"Противник постійно випробовує нові тактики застосування дронів. Завдання Сил оборони — аналізувати, вивчати, прогнозувати і, звичайно, протидіяти", — зазначив радник міністра оборони.

За словами Бескрестнова, подібні безпілотники не використовувалися масово протягом кількох місяців, однак тепер Росія знову повернулася до цієї тактики. Десятки таких дронів кружляли над територією області, створюючи додатковий тиск на систему оборони.

Атака на Київщину тривала кілька годин. Близько 16:30 Повітряні сили попередили про загрозу підльоту ворожих БПЛА, а вже ввечері у Києві було чути вибухи, працювала протиповітряна оборона. Моніторингові ресурси фіксували десятки цілей, що рухалися у напрямку столиці.

