logo

BTC/USD

78652

ETH/USD

2319.7

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Атака на Киевщину была нетипичной: что не так с дронами, которые запускала РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Атака на Киевщину была нетипичной: что не так с дронами, которые запускала РФ

Россия атаковала Киевщину нетипичными дронами-имитаторами.

3 мая 2026, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Атака российских беспилотников на Киевскую область вечером 2 мая отличалась от предыдущих. По словам советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова (Флэш), оккупанты использовали необычную тактику. Армия РФ массово запустила дроны-имитаторы типа "Пародия", чтобы отвлечь украинскую противовоздушную оборону.

Атака на Киевщину была нетипичной: что не так с дронами, которые запускала РФ

Российский дрон. Фото из открытых источников

Как отметил военный эксперт Сергей Бескрестнов, в нескольких районах местные жители обратили внимание на нетипичный облик беспилотников. Впоследствии стало понятно, что речь идет не об ударных дронах, а об имитирующих цели аппаратах. По словам Флеша, их главная задача состоит в том, чтобы перегрузить систему ПВО и заставить тратить ресурсы на ложные объекты.

"Противник постоянно испытывает новые тактики применения дронов. Задача Сил обороны — анализировать, изучать, прогнозировать и, конечно, противодействовать", — отметил советник министра обороны.

По словам Бескрестнова, подобные беспилотники не использовались массово в течение нескольких месяцев, однако теперь Россия снова вернулась к этой тактике. Десятки таких дронов кружили над территорией области, создавая дополнительное давление на систему обороны.

Атака на Киевщину длилась несколько часов. Около 16:30 Воздушные силы предупредили об угрозе подлета вражеских БПЛА, а уже вечером в Киеве слышны взрывы, работала противовоздушная оборона. Мониторинговые ресурсы фиксировали десятки целей, двигавшихся в направлении столицы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Бескрестнов сообщил о попавшем в его дом российский дрон. Советник министра обороны Украины выжил и попал в больницу.

Также "Комментарии" писали об ударе РФ по АЗС на Днепропетровщине. Раненый ребенок и беременная женщина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/serhii_flash/7351
Теги:

Новости

Все новости