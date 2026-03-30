Росія змінює тактику обстрілів: все зміниться докорінно

Росія не припиняє обстрілювати Україну — відомо про підготовку нового масованого обстрілу.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, які висновки зробили з останніх масованих атак ворожих "шахедів". За його словами, противник змінює тактику. Україна відповідно адаптує свої дії та напрацьовує нові ефективні способи протидії ударним БпЛА.

“Нарощуємо кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, посилюємо підготовку військовослужбовців. Ці та інші питання розглянули під час робочої наради щодо протидії ворожим безпілотникам. Для посилення захисту українських міст, селищ і критично важливих об’єктів впроваджуємо також організаційні зміни”, — розповів він.

За словами Сирського, командування безпілотних систем ППО у березні переформовано в Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття.

“Командування діє у складі Повітряних Сил ЗС України та відповідає за розвиток і застосування "малої ППО", модернізацію техніки й підготовку особового складу. На сьогодні зазначена структура набуває оперативних спроможностей і здійснює прийом визначених сил і засобів”, — зазначив головком.

За його словами, кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів і показники знищених цілей у березні зросли майже на 55% у порівнянні з лютим.

“З початку весни наші БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тисячі повітряних цілей противника. Найвищу ефективність демонструють дрони українського виробництва. Ми готові ділитися цим досвідом і з міжнародними партнерами. Водночас потребуємо подальшого нарощування кількості БпЛА-перехоплювачів, зокрема із системами автоматичного наведення. Ворог не припиняє атак — навпаки, збільшує виробництво, модернізує безпілотники та удосконалює їх застосування”, — повідомив Сирський.

Головком уточнив, що від початку березня гелікоптери знищили 379 ворожих ударних дронів. По цілях, за його словами, також ефективно працюють зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та окремі зенітні кулеметні батальйони.

“Попереду — нові складні виклики. Ми тримаємо стрій і готуємося до відбиття наступних атак. Захищаємо найцінніше — незалежність України та життя наших громадян”, — підсумував він.

