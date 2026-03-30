Россия меняет тактику обстрелов: все в корне изменится

Россия не прекращает обстреливать Украину – известно о подготовке нового массированного обстрела.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, какие выводы сделали из последних массированных атак вражеских "шахедов". По его словам, противник меняет тактику. Украина, соответственно, адаптирует свои действия и нарабатывает новые эффективные способы противодействия ударным БпЛА.

"Наращиваем количество экипажей дронов-перехватчиков, усиливаем подготовку военнослужащих. Эти и другие вопросы рассмотрели во время рабочего совещания по противодействию враждебным беспилотникам. Для усиления защиты украинских городов, поселков и критически важных объектов внедряем также организационные изменения", — рассказал он.

По словам Сырского, командование беспилотных систем ПВО в марте переформировано в Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия.

"Командование действует в составе Воздушных Сил ВС Украины и отвечает за развитие и применение "малой ПВО", модернизацию техники и подготовку личного состава. На сегодняшний день указанная структура приобретает оперативные способности и осуществляет прием определенных сил и средств", — отметил главком.

По его словам, количество боевых вылетов дронов-перехватчиков и показатели уничтоженных целей в марте выросли почти на 55% по сравнению с февралем.

"С начала весны наши БПЛА-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тысячи воздушных целей противника. Наивысшую эффективность демонстрируют дроны украинского производства. Мы готовы делиться этим опытом и с международными партнерами. В то же время нуждаемся в дальнейшем наращивании количества БПЛА-перехватчиков, в частности с системами автоматического наведения. Враг не прекращает атак – наоборот, увеличивает производство, модернизирует беспилотники и совершенствует их применение”, — сообщил Сырский.

Главком уточнил, что с начала марта вертолеты уничтожили 379 вражеских ударных дронов. По целям также эффективно работают зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и отдельные зенитные пулеметные батальоны.

"Впереди – новые сложные вызовы. Мы держим строй и готовимся к отражению последующих атак. Защищаем самое ценное – независимость Украины и жизнь наших граждан", — подытожил он.

