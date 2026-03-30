Буде щось надзвичайне страшне: українців попередили про новий страшний удар РФ

На аеродроми вже доставлено близько 800 БПЛА та десятки ракет, готових до запуску

30 березня 2026, 12:00
Клименко Елена

Країна-терорист Росія активно готується до чергового масованого  удару по  території України. За останніми даними, на різних напрямках скупчено значну кількість ударного озброєння, готового до запуску. Моніторингові канали вже повідомляють, що на пускові майданчики доставлено близько 805 одиниць, серед яких приблизно 800 бойових безпілотників "Шахед", до 20 крилатих та до 35 балістичних ракет. Найбільше дронів зосереджено на аеродромах "Шаталово" — близько 175 одиниць, "Міллерево" та "Приморськ-Ахтарськ" — по 150.

Росія готує новий ракетний удар. Фото: 24 Канал

Разом із цим триває підвіз ракетних систем різного типу. Наприклад, у Курську та Брянську доставлено приблизно 10 крилатих ракет Іскандер-К, а на Міллерево — ще близько 10 таких самих ракет. У Брянську (Клинці) зосереджено приблизно 15 балістичних ракет Іскандер-М, у Воронежі (Лиски) — близько 5, а у регіонах Крим/Таганрог — ще 15 одиниць цього типу.

Водночас слід зазначити, що всі ці дані є орієнтовними, а фактичне використання зазначеного озброєння найближчим часом поки невідоме. Така концентрація військових засобів свідчить про високий рівень готовності, проте не обов’язково означає безпосередній початок активних запусків. Аналітики наголошують, що подібні запаси створюють потенційний тиск і змушують супротивника утримувати значні ресурси для протидії.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри численні заяви, Сили оборони України не змогли повністю зірвати весняно-літній наступ Росії, але їхні дії відтермінували його щонайменше на місяць. Про це в ефірі Radio NV розповів ветеран російсько-української війни та колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, який нині очолює Національний антарктичний науковий центр.



Джерело: https://t.me/StrategicaviationT/28904
