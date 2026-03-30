Страна-террорист Россия активно готовится к очередному массированному удару по территории Украины. По последним данным, на разных направлениях скоплено значительное количество ударного вооружения, готового к запуску. Мониторинговые каналы уже сообщают, что на пусковые площадки доставлено около 805 единиц, среди которых около 800 боевых беспилотников "Шахед", до 20 крылатых и до 35 баллистических ракет. Больше всего дронов сосредоточено на аэродромах "Шаталово" – около 175 единиц, "Миллерево" и "Приморск-Ахтарск" – по 150.

Вместе с этим продолжается подвоз ракетных систем разного типа. Например, в Курске и Брянске доставлено около 10 крылатых ракет Искандер-К, а на Миллерево — еще около 10 таких же ракет. В Брянске (Клинке) сосредоточено около 15 баллистических ракет Искандер-М, в Воронеже (Лыски) — около 5, а в регионах Крым/Таганрог — еще 15 единиц этого типа.

В то же время следует отметить, что все эти данные ориентировочные, а фактическое использование указанного вооружения в ближайшее время пока неизвестно. Такая концентрация военных средств свидетельствует о высоком уровне готовности, однако не обязательно означает непосредственное начало активных запусков. Аналитики отмечают, что подобные запасы создают потенциальное давление и заставляют противника удерживать значительные ресурсы для противодействия.

Портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на многочисленные заявления, Силы обороны Украины не смогли полностью сорвать весенне-летнее наступление России, но их действия отсрочили его по меньшей мере на месяц. Об этом в эфире Radio NV рассказал ветеран российско-украинской войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, возглавляющий ныне Национальный антарктический научный центр.