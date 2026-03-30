Весняно-літній наступ РФ: стало відромо про вкрай небезпечний задум Кремля

Попри численні заяви, Сили оборони України не змогли повністю зірвати весняно-літній наступ Росії, але їхні дії відтермінували його щонайменше на місяць. Про це в ефірі Radio NV розповів ветеран російсько-української війни та колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, який нині очолює Національний антарктичний науковий центр.

Фото: з відкритих джерел

За словами Дикого, значною мірою плани ворога були зсунуті завдяки історії зі Старлінками. Хоча Росія відновила зв’язок і командування, українські контрудари продовжували чинити опір і не дозволяли ворогу повністю реалізувати свої наміри.

"Старлінк дав нам момент для ініціативи, і ми ним скористалися", – підкреслив він.

Ветеран зазначив, що завдяки активним контрударам на півдні РФ змушена одночасно наступати за власним планом та відбивати атаки Сил оборони. Там, де українські війська проводять операції, плани Росії відсуваються на півтора місяця. Крім того, Кремль зазнає шаленого політичного тиску: очікувалося, що навесні та на початку літа росіяни захоплять ключові райони Донбасу, включно зі Слов’янськом, Краматорськом, Дружківкою та Константинівкою. Фактично ж навіть поки не вдалося прорвати оборону у Покровську.

Щоб пришвидшити виконання завдань, Росія збільшує кількість особового складу на штурмах, що призводить до значних втрат. Дикий наводить цифру близько 30 000 загиблих або поранених за місяць, що істотно зменшує можливості командування ворога ефективно розпоряджатися силами. Експерт прогнозує, що ця цифра з часом лише зростатиме.

Водночас Дикий поставив під сумнів оптимістичні плани міністра оборони України Михайла Федорова щодо знищення 50 тисяч російських загарбників щомісяця. Він наголосив, що війна не може підкорятися "виробничим" планам, як на підприємстві: реальність на фронті значно складніша, і показники, які звучать у цифрах, важко гарантувати.

Як вже писали "Коментарі", Україна продемонструвала світу ефективне та економне використання систем Patriot, що викликало захоплення у партнерів. Народний депутат Єгор Чернєв у коментарі "Новини.LIVE" повідомив, що українські військові здобули унікальний досвід застосування зенітно-ракетних комплексів, якого раніше не мала жодна держава.