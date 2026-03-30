Несмотря на многочисленные заявления, Силы обороны Украины не смогли полностью сорвать весенне-летнее наступление России, но их действия отсрочили по меньшей мере на месяц. Об этом в эфире Radio NV рассказал ветеран российско-украинской войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, возглавляющий ныне Национальный антарктический научный центр.

По словам Дикого, в значительной степени планы врага были сдвинуты благодаря истории со Старлинками. Хотя Россия возобновила связь и командование, украинские контрудары продолжали сопротивляться и не позволяли врагу полностью реализовать свои намерения.

"Старлинк дал нам момент для инициативы, и мы им воспользовались", – подчеркнул он.

Ветеран отметил, что благодаря активным контрударам на юге РФ вынуждена одновременно наступать по собственному плану и отражать атаки Сил обороны. Там, где украинские войска проводят операции, планы России отодвигаются на полтора месяца. Кроме того, Кремль испытывает безумное политическое давление: ожидалось, что весной и в начале лета россияне захватят ключевые районы Донбасса, включая Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Фактически даже пока не удалось прорвать оборону в Покровске.

Чтобы ускорить выполнение задач, Россия увеличивает количество личного состава на штурмах, что приводит к значительным потерям. Дикий приводит цифру около 30 000 погибших или раненых в месяц, что существенно уменьшает возможность командования врага эффективно распоряжаться силами. Эксперт прогнозирует, что эта цифра со временем будет только расти.

В то же время, Дикий поставил под сомнение оптимистичные планы министра обороны Украины Михаила Федорова по уничтожению 50 тысяч российских захватчиков ежемесячно. Он подчеркнул, что война не может подчиняться "производственным" планам, как на предприятии: реальность на фронте значительно сложнее, и звучащие в цифрах показатели трудно гарантировать.

