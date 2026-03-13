Росія підняла в небо особливий літак: ворог змінить тактику обстрілів України

Загроза обстрілів України Росією триває постійно. Ворог застосовує дрони, ракети, КАБи. І якщо дрони війська РФ запускають по Україні щодня, то масований обстріл готують деякий час.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Про підвищену загрозу масованого обстрілу наступними днями попередив лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко.

“Ворог може готувати обстріл, тому будьте уважні до тривог, особливо в ці дні”, — попередив він.

До того ж монітори повідомляють, що у п'ятницю, 13 березня, неподалік північних кордонів України, в районі Калуги, було виявлено літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

“Проводить розвідку північної частини України”, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про наміри ворога запускати крилаті ракети повітряного базування Х-101 з наземних пускових платформ.

Монітори повідомляють, що станом на кінець 2025 року, Росія завершила розробку пускових платформ наземного базування для крилатих ракет Х-101, які призначені для пуску зі стратегічних бомбардувальників.

“Таким чином, ворог хоче зекономити ресурс і без того старих носіїв даних ракет, а саме бортів Ту-95МС та Ту-160. Станом на сьогодні, вже відомо, що для цього, ракета отримала назву “Х-101П”, а сама пускова установка складається з розгінного блоку на рельсових направляючих”, — зазначається у повідомленні.

Незабаром, планується початок випробувань такого способу запуску ракет. Для України, як пишуть монітори, це дещо ускладнить виявлення пуску ракет Х-101, але в цілому нічого критичного.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вказує на підготовку РФ до нового масованого обстрілу України.