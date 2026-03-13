Россия подняла в небо особый самолет: враг изменит тактику обстрелов Украины

Угроза обстрелов Украины Россией продолжается постоянно. Враг применяет дроны, ракеты, КАБы. И если дроны войска РФ запускают по Украине каждый день, то массированный обстрел готовят некоторое время.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

О повышенной угрозе массированного обстрела в последующие дни предупредил лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко.

"Враг может готовить обстрел, поэтому будьте внимательны к тревогам, особенно в эти дни", — предупредил он.

К тому же мониторы сообщают, что в пятницу, 13 марта, недалеко от северных границ Украины, в районе Калуги, был обнаружен самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Проводит разведку северной части Украины", — говорится в сообщении.

Также сообщается о намерениях врага запускать крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 с наземных пусковых платформ.

Мониторы сообщают, что по состоянию на конец 2025 года Россия завершила разработку пусковых платформ наземного базирования для крылатых ракет Х-101, предназначенных для пуска со стратегических бомбардировщиков.

"Таким образом, враг хочет сэкономить ресурс и без того старых носителей данных ракет, а именно бортов Ту-95МС и Ту-160. По состоянию на сегодняшний день уже известно, что для этого ракета получила название "Х-101П", а сама пусковая установка состоит из разгонного блока на рельсовых направляющих", — отмечается в сообщении.

В скором времени планируется начало испытаний такого способа запуска ракет. Для Украины, как пишут мониторы, это несколько усложнит обнаружение пуска ракет Х-101, но в целом ничего критичного.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что указывает на подготовку РФ к новому массированному обстрелу Украины.