РФ завдасть страшного удару по Україні: озвучено тривожну заяву про дату і мету

Останні дані від моніторингових каналів свідчать про те, що російська армія може готувати новий масований ракетний удар по території України. За повідомленнями, Росія активно проводить тренування, передислокує стратегічну авіацію та оснащує бомбардувальники Ту-95 ракетами, що може свідчити про підготовку до масштабної атаки. Президент України Володимир Зеленський у цьому контексті зазначив, що ключовими цілями ймовірних ударів можуть стати об’єкти водопостачання та водовідведення.

Військовий експерт Олег Жданов пояснює, що інформація про активність російської стратегічної авіації дозволяє вважати підготовку до удару цілком реальною. За його словами, Росія давно не застосовувала крилаті ракети та балістику повітряного базування, тому нинішні пересування авіації можуть свідчити про майбутнє компонування атаки. Жданов припускає, що крилаті ракети можуть застосувати в обмеженій кількості, зокрема для перевантаження української протиповітряної оборони та витрат ресурсів ППО.

Більшою загрозою, на думку експерта, стане комбінація балістичних ракет повітряного та наземного базування, здатна завдати серйозної шкоди інфраструктурі. Він зазначає, що Росія традиційно обирає для атак вихідні дні, зокрема ніч проти суботи або неділі, хоча порушення цієї звички також можливе.

Щодо авіаційного складу, основну роль у потенційному ударі може відігравати стратегічна авіація РФ. Жданов вважає, що Росія навряд чи зможе підняти багато літаків одночасно — близько 10 одиниць, серед яких можуть бути МіГ-31, Ту-22М3 із ракетами Х-22 та Ту-95, хоча останні мають технічні проблеми. Крім авіації, можливе застосування наземних ракетних комплексів, зокрема "Іскандерів".

Окрему небезпеку, за словами експерта, становлять удари по водній та енергетичній інфраструктурі України. Жданов підкреслює, що Росія навряд чи відмовиться від атак на електросистему, адже розуміє періоди пікового навантаження, як взимку, так і влітку, коли споживання електроенергії зростає через опалення або кондиціонери. Це робить великі міста та столицю України потенційними цілями.

