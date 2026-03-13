РФ нанесет страшный удар по Украине: озвучено тревожное заявление о дате и цели

Последние данные мониторинговых каналов свидетельствуют о том, что российская армия может готовить новый массированный ракетный удар по территории Украины. Россия активно проводит тренировки, передислоцирует стратегическую авиацию и оснащает бомбардировщики Ту-95 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к масштабной атаке. Президент Украины Владимир Зеленский в этом контексте отметил, что ключевыми целями возможных ударов могут стать объекты водоснабжения и водоотведения.

Фото: из открытых источников

Военный эксперт Олег Жданов объясняет, что информация об активности российской стратегической авиации позволяет считать подготовку к удару вполне реальной. По его словам, Россия давно не применяла крылатые ракеты и баллистику воздушного базирования, поэтому нынешние передвижения авиации могут свидетельствовать о предстоящей компоновке атаки. Жданов предполагает, что крылатые ракеты могут применить в ограниченном количестве, в частности, для перегрузки украинской противовоздушной обороны и расходов ресурсов ПВО.

Большей угрозой, по мнению эксперта, станет комбинация баллистических ракет воздушного и наземного базирования, способная нанести серьезный ущерб инфраструктуре. Он отмечает, что Россия традиционно выбирает для атак выходные дни, в частности ночь на субботу или воскресенье, хотя нарушение этой привычки также возможно.

Относительно авиационного состава основную роль в потенциальном ударе может играть стратегическая авиация РФ. Жданов считает, что Россия вряд ли сможет поднять многие самолеты одновременно — около 10 единиц, среди которых могут быть МиГ-31, Ту-22М3 с ракетами Х-22 и Ту-95, хотя у последних есть технические проблемы. Кроме авиации возможно применение наземных ракетных комплексов, в частности "Искандеров".

Отдельную опасность, по словам эксперта, представляют удары по водной и энергетической инфраструктуре Украины. Жданов подчеркивает, что Россия вряд ли откажется от атак на электросистему, ведь понимает периоды пиковой нагрузки, как зимой, так и летом, когда потребление электроэнергии растет из-за отопления или кондиционера. Это делает большие города и столицу Украины потенциальными целями.

