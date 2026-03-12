Війна з РФ стане справжнім пеклом: українців ошелешили прогнозом

Переговори щодо завершення війни Росії проти України продовжують викликати багато запитань. Проте чимало людей не усвідомлюють, що процес перемовин не є грою в рулетку. Україна відстоює свої національні інтереси, попри тиск як з боку Москви, так і Вашингтона, заявив народний депутат від "Батьківщини", член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

Фото: з відкритих джерел

"Переговорний процес – не рулетка. Переговорний процес – це позиції й інтереси. Коли є фокус на Україні, всі країни тиснуть (в тому числі США), ЗСУ не відступають ні на міліметр з нашої території, достатньо ракет ППО, щоб нас неможливо було залякати, відключити світло, опалення – це одна позиція. І фактично ми однією командою дотискали Путіна", — пояснює нардеп.

За словами Івченка, переговорні позиції змінюються залежно від обставин. Росія може коригувати свою позицію, зважаючи не лише на прибутки від зростання цін на нафту, а й на збільшену взаємодію з Китаєм. Москва нині має більший вплив на Пекін, оскільки обмеження транспортування енергоресурсів змушує китайську сторону активніше контактувати з Росією. Це означає, що тимчасово Китай більше залежатиме від енергетичних ресурсів Москви, що посилює політичну підтримку Росії.

"Росіяни точно будуть змінювати позиції на більш безкомпромісні. І тиск наших партнерів не буде такий одноголосний, як був", — додає Івченко.

Водночас Україна зберігає свої сильні сторони: із настанням весни енергетичний тиск з боку Кремля зменшиться. Проте не варто забувати про складну ситуацію на Близькому Сході.

"Путін буде тиснути, продовжувати війну і збільшувати свої амбіції в переговорному процесі. Можливо, буде не тільки Донбас. Можливо, буде відмова від гарантій інших країн, тиск щодо зменшення [чисельності] армії. Тому ми маємо відштовхуватися від того, що Путін може змінити переговорну позицію на більш агресивну і радикальну", — пояснює нардеп.

Як вже писали "Коментарі", в Україні вже другий день перебуває урядова делегація Угорщини на чолі із заступником міністра енергетики Габором Цепеком. Візит не був погоджений з українською стороною, що викликало певну напруженість у дипломатичних колах. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи перебування делегації, закликав своїх підлеглих поводитися ввічливо та дипломатично у спілкуванні з українськими посадовцями.