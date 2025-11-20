Росія змінює свої атаки: які області України можуть опинитися під ударом наступними

Рубрики
Масовані атаки Росії на українські міста дедалі частіше мають виразну послідовність, що дозволяє фахівцям робити прогнози щодо наступних цілей. Про закономірність у діях російської армії розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, Кремль чергує удари між різними регіонами, намагаючись виснажити українську ППО та створити атмосферу непередбачуваності.
Росія атакує Україну з певною закономірністю. Фото з відкритих джерел
В ніч на 19 листопада під ворожим вогнем опинилися Львів, Тернопіль та Івано-Франківщина. Це сталося після масштабного ракетного удару по Києву тижнем раніше. На думку Поповича, атаки по столиці часто стають "першим етапом", за яким слідують удари по західних областях.
Оглядач наголошує, що Київ атакують переважно дронами та балістичними ракетами, попри розміщення навколо столиці систем Patriot. Водночас крилаті ракети типу "Калібр" та Х-101 частіше спрямовують по інших містах, уникаючи сильних зон української ППО.
