Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія змінює свої атаки: які області України можуть опинитися під ударом наступними
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія змінює свої атаки: які області України можуть опинитися під ударом наступними

Військовий оглядач пояснив, що Росія атакує за певною послідовністю та які області можуть опинитися під ударом найближчим часом.

20 листопада 2025, 16:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Масовані атаки Росії на українські міста дедалі частіше мають виразну послідовність, що дозволяє фахівцям робити прогнози щодо наступних цілей. Про закономірність у діях російської армії розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, Кремль чергує удари між різними регіонами, намагаючись виснажити українську ППО та створити атмосферу непередбачуваності.

Росія змінює свої атаки: які області України можуть опинитися під ударом наступними

Росія атакує Україну з певною закономірністю. Фото з відкритих джерел

В ніч на 19 листопада під ворожим вогнем опинилися Львів, Тернопіль та Івано-Франківщина. Це сталося після масштабного ракетного удару по Києву тижнем раніше. На думку Поповича, атаки по столиці часто стають "першим етапом", за яким слідують удари по західних областях.

"Потім, імовірно, "настане черга" таких міст як Дніпро, Кременчук, Полтава – Придніпровської України. А потім – знову Київ. Приблизно таку черговість я для себе визначив", – розповів Попович.

Оглядач наголошує, що Київ атакують переважно дронами та балістичними ракетами, попри розміщення навколо столиці систем Patriot. Водночас крилаті ракети типу "Калібр" та Х-101 частіше спрямовують по інших містах, уникаючи сильних зон української ППО.

"Також Росія не припиняє бити по житловій забудові, по об'єктах енергетики. Київ постраждав під час останнього масованого обстрілу – тоді 30 багатоповерхівок зазнали влучань, були загиблі та поранені", – додав Попович.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія цинічно пояснила удар по житлових будинках у Тернополі.

Також "Коментарі" писали, що Росія готує нову масовану атаку на Україну. Що відомо про вибір цілей і терміни Кремля.



Джерело: https://24tv.ua/masovana-ataka-po-ukrayini-yaka-zakonomirnist-udarah-voroga-po_n2955720
