Росія готує нову масовану атаку на Україну: що відомо про вибір цілей і терміни Кремля

Лиля Воробьева
У ніч проти 19 листопада Росія знову здійснила комбінований масований удар по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Під вогонь потрапили енергетичні об’єкти, житлові квартали та інша цивільна інфраструктура. Найбільші пошкодження зафіксовані у західних регіонах, де виникли великі пожежі, є постраждалі та загиблі.
Атака РФ на Україну (фото з відкритих джерел)
Як РФ визначає цілі, чому ракети часто влучають у житлові будинки та що може стати наступною мішенню — розповів у коментарі ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.
За словами Жданова, ракета, що влучила у будинок у Тернополі, могла змінити траєкторію. Однак це, наголошує він, не знімає з Росії відповідальності за навмисний терор цивільних.
Він підкреслює, що головною метою цього удару був тиск на населення.
За оцінками Жданова, інтервал між подібними масованими атаками може сягати приблизно двох тижнів. Головним чинником є тривала логістика та процес підготовки ракет.
Додатково РФ змушена переганяти авіацію з віддалених регіонів, що також уповільнює підготовку.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що внаслідок ворожої атаки по Тернополю у зруйнованому житловому будинку загинуло 25 людей, серед них троє дітей. Кількість жертв зростає. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучені понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ "Дельта" та близько 45 одиниць техніки ДСНС, в тому числі роботизовані системи. Сапери обстежили територію.