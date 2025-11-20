Росія готує нову масовану атаку на Україну: що відомо про вибір цілей і терміни Кремля

У ніч проти 19 листопада Росія знову здійснила комбінований масований удар по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Під вогонь потрапили енергетичні об’єкти, житлові квартали та інша цивільна інфраструктура. Найбільші пошкодження зафіксовані у західних регіонах, де виникли великі пожежі, є постраждалі та загиблі.

Атака РФ на Україну (фото з відкритих джерел)

Як РФ визначає цілі, чому ракети часто влучають у житлові будинки та що може стати наступною мішенню — розповів у коментарі ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

За словами Жданова, ракета, що влучила у будинок у Тернополі, могла змінити траєкторію. Однак це, наголошує він, не знімає з Росії відповідальності за навмисний терор цивільних.

"Російська розвідка на сьогоднішній день, я не думаю, що в ідеалі працює і забезпечує повний обсяг інформації. Тому по військових об’єктах навряд чи вони орієнтувалися. Вони знають старі стаціонарні об’єкти, такі, як Старокостянтинів — під Івано-Франківськом наш аеродром. Це радянський ще аеродром", — пояснює експерт.

Він підкреслює, що головною метою цього удару був тиск на населення.

"Тому удар був в основному по енергооб’єктах, інфраструктурним об’єктам і житловим масивам… Вона летіла в той район, де він стоїть, вона могла його зачепити".

За оцінками Жданова, інтервал між подібними масованими атаками може сягати приблизно двох тижнів. Головним чинником є тривала логістика та процес підготовки ракет.

"На підготовку ракетного озброєння, самих ракет… такі ракети як Х-22… потребують ракетного багатокомпонентного палива. Воно дуже токсичне, і її не можна тримати в заправленому стані довгий час. Треба або зливати паливо, або її використовувати", — каже він.

Додатково РФ змушена переганяти авіацію з віддалених регіонів, що також уповільнює підготовку.

"І їм треба цю авіацію перегнати в європейську частину… Думаю, що тижні два щонайменше, їм треба буде для того, щоб підготуватися до наступного удару".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що внаслідок ворожої атаки по Тернополю у зруйнованому житловому будинку загинуло 25 людей, серед них троє дітей. Кількість жертв зростає. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучені понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ "Дельта" та близько 45 одиниць техніки ДСНС, в тому числі роботизовані системи. Сапери обстежили територію.