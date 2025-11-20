Россия готовит новую массированную атаку на Украину: что известно о выборе целей и сроков Кремля

В ночь на 19 ноября Россия вновь совершила комбинированный массированный удар по Украине, применив ракеты и ударные беспилотники. Под огонь оказались энергетические объекты, жилые кварталы и другая гражданская инфраструктура. Наибольшие повреждения зафиксированы в западных регионах, где возникли большие пожары, пострадавшие и погибшие.

Атака РФ на Украину (фото из открытых источников)

Как РФ определяет цели, почему ракеты часто попадают в жилые дома и что может стать следующей мишенью, рассказал в комментарии ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов.

По словам Жданова, ракета, попавшая в дом в Тернополе, могла сменить траекторию. Однако это, отмечает он, не снимает с России ответственности за умышленный гражданский террор.

"Русская разведка на сегодняшний день, я не думаю, что в идеале работает и обеспечивает полный объем информации. Поэтому по военным объектам вряд ли они ориентировались. Они знают старые стационарные объекты, такие, как Староконстантинов — под Ивано-Франковском наш аэродром. Это советский еще аэродром", — поясняет.

Он подчеркивает, что главной целью этого удара было давление на население.

"Поэтому удар был в основном по энергообъектам, инфраструктурным объектам и жилым массивам… Она летела в тот район, где он стоит, она могла его задеть".

По оценкам Жданова, интервал между подобными массированными атаками может достигать примерно двух недель. Главным фактором является длительная логистика и процесс подготовки ракет.

"На подготовку ракетного вооружения, самих ракет… такие ракеты как Х-22… нуждаются в ракетном многокомпонентном топливе. Оно очень токсично, и его нельзя держать в заправленном состоянии долгое время. Надо либо сливать топливо, либо его использовать", — говорит он.

Дополнительно РФ вынуждена перегонять авиацию из отдаленных регионов, что также замедляет подготовку.

"И им надо эту авиацию перегнать в европейскую часть… Думаю, что недели две по меньшей мере им нужно будет для того, чтобы подготовиться к следующему удару".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в результате вражеской атаки по Тернополю в разрушенном жилом доме погибли 25 человек, среди них трое детей. Число жертв растет. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи, спецподразделение "Дельта" и около 45 единиц техники ГСЧС, в том числе роботизированные системы. Саперы обследовали территорию.