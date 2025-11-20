Россия готовит новую массированную атаку на Украину: что известно о выборе целей и сроков Кремля

Рубрики
Лиля Воробьева
В ночь на 19 ноября Россия вновь совершила комбинированный массированный удар по Украине, применив ракеты и ударные беспилотники. Под огонь оказались энергетические объекты, жилые кварталы и другая гражданская инфраструктура. Наибольшие повреждения зафиксированы в западных регионах, где возникли большие пожары, пострадавшие и погибшие.
Атака РФ на Украину (фото из открытых источников)
Как РФ определяет цели, почему ракеты часто попадают в жилые дома и что может стать следующей мишенью, рассказал в комментарии ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов.
По словам Жданова, ракета, попавшая в дом в Тернополе, могла сменить траекторию. Однако это, отмечает он, не снимает с России ответственности за умышленный гражданский террор.
Он подчеркивает, что главной целью этого удара было давление на население.
По оценкам Жданова, интервал между подобными массированными атаками может достигать примерно двух недель. Главным фактором является длительная логистика и процесс подготовки ракет.
Дополнительно РФ вынуждена перегонять авиацию из отдаленных регионов, что также замедляет подготовку.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в результате вражеской атаки по Тернополю в разрушенном жилом доме погибли 25 человек, среди них трое детей. Число жертв растет. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи, спецподразделение "Дельта" и около 45 единиц техники ГСЧС, в том числе роботизированные системы. Саперы обследовали территорию.