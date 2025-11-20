logo

Россия меняет свои атаки: какие области Украины могут оказаться под ударом следующими

Военный обозреватель объяснил, что Россия атакует по определенной последовательности и какие области могут оказаться под ударом в ближайшее время.

20 ноября 2025, 16:55
Массированные атаки России на украинские города все чаще имеют отчетливую последовательность, что позволяет специалистам делать прогнозы по поводу следующих целей. О закономерности в действиях русской армии рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, Кремль меняет удары между разными регионами, пытаясь истощить украинскую ПВО и создать атмосферу непредсказуемости.

Россия меняет свои атаки: какие области Украины могут оказаться под ударом следующими

Россия атакует Украину с определенной закономерностью. Фото из открытых источников

В ночь на 19 ноября под вражеским огнем оказались Львов, Тернополь и Ивано-Франковщина. Это произошло после масштабного ракетного удара по Киеву неделей раньше. По мнению Поповича, атаки по столице часто становятся "первым этапом", за которым последуют удары по западным областям.

"Потом, вероятно, "настанет черед" таких городов как Днепр, Кременчуг, Полтава – Приднепровская Украина. А потом – снова Киев. Приблизительно такую очередность я для себя определил", – рассказал Попович.

Обозреватель отмечает, что Киев атакуют преимущественно дронами и баллистическими ракетами, несмотря на размещение вокруг столицы систем Patriot. В то же время, крылатые ракеты типа "Калибр" и Х-101 чаще направляют по другим городам, избегая сильных зон украинского ПВО.

"Также Россия не прекращает бить по жилой застройке, по объектам энергетики. Киев пострадал во время последнего массированного обстрела — тогда 30 многоэтажек получили попадания, были погибли и ранены", — добавил Попович.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия цинично объяснила удар по жилым домам в Тернополе.

Также "Комментарии" писали, что Россия готовит новую массированную атаку на Украину. Что известно о выборе целей и сроках Кремля.



