Росія змінила тактику обстрілів: до чого готуватися українцям
Росія змінила тактику обстрілів: до чого готуватися українцям

Народний депутат Кучеренко розповів, чи загрожує Україні катастрофічна ситуація з газом через обстріли газової інфраструктури

2 червня 2026, 18:01
Кречмаровская Наталия

Ворог не припиняє обстріли України, як масовані, звітуючи про нібито ураження військових цілей, а насправді руйнуючи об’єкти цивільної інфраструктури, та вбиваючи цивільних громадян, так і точкові. Під ударами опиняються об’єкти критичної інфраструктури. 

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що Росія справді змінила тактику атак і дедалі більше б'є по газовій інфраструктурі. Політик розповів, чи критичні ці втрати для проходження наступного опалювального сезону.

За його словами, взимку дійсно можуть виникнути проблеми з газом. Політик назвав дві причини — по-перше, росіяни свідомо б'ють по газовидобутку, і ми втрачаємо власний видобуток. Відповідно, Україна не може закачати належні обсяги газу до підземних сховищ. По-друге, за словами народного депутата, ціни на європейському ринку залишаються такими, що Україна не може закупити достатні обсяги імпортного газу. У “Нафтогазу” просто фізично немає на це достатньо коштів, адже компанія перебуває у вкрай складному фінансовому стані, пояснив парламентар.

“Путін добре розуміє, що робить і б'є по газовій інфраструктурі, тому що значна частина української енергетики зав'язана саме на газі. Це і теплокомуненерго, і побутове споживання для індивідуального опалення, і нові когенераційні установки, і частина діючих енергоблоків, які працюють на газі. Тому ризики існують, але про якусь катастрофу чи неможливість пройти опалювальний сезон я зараз не говорив би”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, на що насправді, на думку нардепів, готовий піти Путін.




Джерело: https://www.facebook.com/reel/1429086888955942/
