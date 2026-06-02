В Раді попередили про невідворотне: на що насправді готовий піти Путін

Росія втрачає позиції на фронті, не може вже контролювати ситуацію в тилу — українські удари завдають значної шкоди нафтовій галузі, а за цим бюджету країни та рейтингу очільника Кремля. У Верховній Раді розповіли, про провали РФ та кроки, до яких може вдатися Володимир Путін.

Народний депутат Володимир Ар’єв розповів, що окупанти застрягли — на фронті у них немає здобутків. Всередині, за словами політика, фінансова яма і нездатність захиститись від атак українських БПЛА, які нищать нафтопереробку і нафтові експортні термінали. До того ж, зауважив парламентар, населення починає щось підозрювати і “наплявать, надоєло ваєвать” поступово стає трендом в РФ.

“Більш-менш притомний лідер на місці Путіна вже пішов би на припинення вогню і перемовини. Проте, притомність — це не про окупантів. Тому, будучи змушеними щось вирішувати, вони мають перед тим показати, що все нібито на їхніх умовах. А для цього вони підуть на ескалацію”, — зауважив народний депутат.

За його словами, на наземні операції у ворога сил немає. А от так, як сьогодні по Києву і Дніпру — саме воно, зазначив нардеп. З ракетами у них теж не дуже, проте на кілька масованих атак ще вистачить, тож, за словами політика, треба зважати на це. Можливо, для кумулятивного ефекту вони почнуть гібридну атаку на країни Євросоюзу, припустив Ар’єв.

“Ми майже допливли. Завдяки нашим Збройним Силам та іншим силам оборони не потонули. Тепер головне витримати наступні кілька місяців. Ну і не забувати, що майбутнє в України є лише у фортеці. Яку ми маємо збудувати самі”, — резюмував політик.

