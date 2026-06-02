logo

BTC/USD

68689

ETH/USD

1971.99

USD/UAH

44.34

EUR/UAH

51.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Раде предупредили о неотвратимом: на что действительно готов пойти Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде предупредили о неотвратимом: на что действительно готов пойти Путин

Народный депутат Арьев рассказал, на что может решиться Путин

2 июня 2026, 17:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия теряет позиции на фронте, не может уже контролировать ситуацию в тылу – украинские удары наносят значительный ущерб нефтяной отрасли, а за этим бюджету страны и рейтингу главы Кремля. В Верховной Раде рассказали о провалах РФ и шагах, к которым может прибегнуть Владимир Путин.

В Раде предупредили о неотвратимом: на что действительно готов пойти Путин

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Владимир Арьев рассказал, что оккупанты застряли — на фронте у них нет достижений. Внутри, по словам политика, финансовая яма и неспособность защититься от атак украинских БПЛА, уничтожающих нефтепереработку и нефтяные экспортные терминалы. К тому же, заметил парламентарий, население начинает что-то подозревать и "наплевать, надоело воевать" постепенно становится трендом в РФ.

"Более-менее сознательный лидер на месте Путина уже пошел бы на прекращение огня и переговоры. Однако сознание — это не об оккупантах. Поэтому, будучи вынужденными что-то решать, они должны показать, что все якобы на их условиях. А для этого они пойдут на эскалацию", — отметил народный депутат.

По его словам, на наземные операции у врага сил нет. А вот так, как сегодня по Киеву и Днепру – именно оно, отметил нардеп. С ракетами у них тоже не очень, однако на несколько массированных атак еще хватит, поэтому, по словам политика, нужно учитывать это. Возможно, для кумулятивного эффекта они приступят к гибридной атаке на страны Евросоюза, предположил Арьев.

"Мы почти доплыли. Благодаря нашим Вооруженным Силам и другим силам обороны не утонули. Теперь главное выдержать следующие несколько месяцев. Ну и не забывать, что будущее у Украины только в крепости. Какую мы должны построить сами", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Юрчишина, "СВО" пошла не по плану Кремля.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid059AdSBsW6XdANbH9pgw9YUq2McdyBdxwajqh2hhpnX6TTcJfTzjr1MsC9173yZhSl
Теги:

Новости

Все новости