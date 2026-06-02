В Раде предупредили о неотвратимом: на что действительно готов пойти Путин

Россия теряет позиции на фронте, не может уже контролировать ситуацию в тылу – украинские удары наносят значительный ущерб нефтяной отрасли, а за этим бюджету страны и рейтингу главы Кремля. В Верховной Раде рассказали о провалах РФ и шагах, к которым может прибегнуть Владимир Путин.

Народный депутат Владимир Арьев рассказал, что оккупанты застряли — на фронте у них нет достижений. Внутри, по словам политика, финансовая яма и неспособность защититься от атак украинских БПЛА, уничтожающих нефтепереработку и нефтяные экспортные терминалы. К тому же, заметил парламентарий, население начинает что-то подозревать и "наплевать, надоело воевать" постепенно становится трендом в РФ.

"Более-менее сознательный лидер на месте Путина уже пошел бы на прекращение огня и переговоры. Однако сознание — это не об оккупантах. Поэтому, будучи вынужденными что-то решать, они должны показать, что все якобы на их условиях. А для этого они пойдут на эскалацию", — отметил народный депутат.

По его словам, на наземные операции у врага сил нет. А вот так, как сегодня по Киеву и Днепру – именно оно, отметил нардеп. С ракетами у них тоже не очень, однако на несколько массированных атак еще хватит, поэтому, по словам политика, нужно учитывать это. Возможно, для кумулятивного эффекта они приступят к гибридной атаке на страны Евросоюза, предположил Арьев.

"Мы почти доплыли. Благодаря нашим Вооруженным Силам и другим силам обороны не утонули. Теперь главное выдержать следующие несколько месяцев. Ну и не забывать, что будущее у Украины только в крепости. Какую мы должны построить сами", — резюмировал политик.

