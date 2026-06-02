Россия изменила тактику обстрелов: к чему готовиться украинцам

Враг не прекращает обстрелы Украины, как массированные, отчитываясь о якобы поражении военных целей, а на самом деле разрушая объекты гражданской инфраструктуры и убивая гражданских граждан, так и точечные. Под ударами оказываются объекты критической инфраструктуры.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что Россия действительно изменила тактику атак и все больше бьет по газовой инфраструктуре. Политик рассказал, критические ли эти потери для прохождения следующего отопительного сезона.

По его словам, зимой действительно могут возникнуть проблемы с газом. Политик назвал две причины – во-первых, россияне сознательно бьют по газодобыче, и мы теряем собственную добычу. Соответственно, Украина не может закачать надлежащие объемы газа в подземные хранилища. Во-вторых, по словам народного депутата, цены на европейском рынке остаются такими, что Украина не может закупить достаточные объемы импортного газа. У "Нефтегаза" просто физически нет на это достаточно средств, ведь компания находится в крайне сложном финансовом состоянии, пояснил парламентарий.

"Путин хорошо понимает, что делает и бьет по газовой инфраструктуре, потому что значительная часть украинской энергетики завязана именно на газе. Это и теплокоммунэнерго, и бытовое потребление для индивидуального отопления, и новые когенерационные установки, и часть действующих энергоблоков, которые работают на газе. Поэтому риски существуют, но о какой-то катастрофе или невозможности пройти отопительный сезон я бы сейчас не говорил”, — резюмировал политик.

