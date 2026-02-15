Росія здригалася від вибухів: який важливий об’єкт було атаковано

В ніч на 15 лютого Краснодарський край Росії опинився під масованою атакою дронів. За даними російських установ, найскладніша ситуація склалася у селищі Волна, де розташований один з найбільших у Чорноморському регіоні нафтовий термінал "Таманьнефтегаз". Внаслідок ударів зайнялися резервуар з нафтопродуктами, склад та термінали, повідомили у місцевому оперативному штабі.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

В оперативному штабі Краснодарського краю повідомили про наслідки атаки по нафтотерміналу "Таманьнефтегаз" на Кубані.

"Є кілька осередків займання — їх гасять 126 людей та 34 одиниці техніки, у тому числі МНС Росії по Краснодарському краю", — зазначили в регіональному штабі.

Цю інформацію також підтвердив місцевий губернатор.

"У селищі Волна на Кубані пошкоджено резервуар з нафтопродуктами, склад та термінали", — йдеться в заяві російського чиновника.

Крім того, вибухи в Росії фіксувалися й у Сочі, де був пошкоджений приватний будинок, а в селі Юрівка котельня. У Міноборони РФ заявили, що Сили ППО збили 88 українських безпілотників над регіонами Росії.

Нафтотермінал "Таманьнефтегаз" уже неодноразово ставав об’єктом ударів ЗСУ. 22 січня цього року та 22 грудня минулого року українські сили вражали термінал, що забезпечує російські війська. За даними Генштабу ЗСУ, ураження включало елементи обладнання, причал для зріджених вуглеводних газів та портову інфраструктуру, що спричиняло масштабні пожежі.

Загальний об’єм резервуарного парку нафтопродуктів та зрідженого газу на "Таманьнефтегаз" перевищує 1 млн кубічних метрів. Цей об’єкт має ключове значення для логістики та енергетичного забезпечення російських сил у Чорноморському регіоні, що робить його стратегічною ціллю для ударів українських військ.

