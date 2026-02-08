Росія здригалася від вибухів: де видалася пекельна ніч у росіян

У ніч на 8 лютого одразу кілька регіонів Росії повідомили про вибухи, пожежі та масштабні перебої з електропостачанням. Найбільш помітні інциденти сталися в Ленінградській, Бєлгородській та Тверській областях, а також торкнулися роботи аеропортів у низці міст.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

У Виборзі Ленінградської області, за словами місцевих жителів, пролунав вибух на електропідстанції. Після цього кілька населених пунктів Виборгського району залишилися без світла. Офіційних пояснень причин аварії влада не надала. Там заявили, що про "проблеми в мережі" та пообіцяли відновити електропостачання.

Паралельно повідомлення про вибухи та знеструмлення надходили з Бєлгорода. Місцеві ЗМІ писали про роботу ППО і щонайменше два влучання по енергетичній інфраструктурі. Опозиційні російські медіа та OSINT-дослідники заявили про атаку на ТЕЦ "Луч", що призвела до відключення світла й проблем із водопостачанням. Місцева влада визнала пошкодження енергетики та запропонувала мешканцям приходити "грітися" до будівлі мерії.

Ще один інцидент зафіксували у Тверській області, де виникла пожежа на Рідкінському дослідному хімічному заводі. Це підприємство виробляє компоненти палива для ракет Х-55 та Х-101. Повідомлялося, що об’єкт перебував під атакою дронів.

На тлі нічних подій Росія тимчасово ввела план "Ковер" в аеропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара та Калуги. Міноборони РФ заявило про нібито знищення 22 безпілотників над різними регіонами країни.

