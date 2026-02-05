Партизани здійснили диверсію в Санкт-Петербурзі: війська РФ залишилися без зв’язку (ФОТО)

Партизанський рух українців і кримських татар "Атеш" повідомив про успішну диверсію в одному з районів Санкт-Петербурга, унаслідок якої було порушено роботу військового зв’язку РФ. За заявою руху, агенти пошкодили ключовий елемент телекомунікаційної інфраструктури, що призвело до серйозних перебоїв у передачі даних.

Рух "Атеш" провів диверсію в Санкт-Петербурзі

Як зазначається в повідомленні "Атеш" у Telegram, було знищено технічний модуль телекомунікаційної вежі поблизу району з високою концентрацією об’єктів силового та оборонно-промислового комплексу Росії. Серед них ремонтний завод радіоелектронної техніки "Промінь", інститути та навчальні центри, пов’язані з ФСБ, Військово-морським флотом і Головним ракетно-артилерійським управлінням.

Технічний модуль телекомунікаційної вежі до пошкодження

Рух "Атеш" провів диверсію в Санкт-Петербурзі

За даними партизанів, неподалік також розташовані підприємства, що працюють на оборонний сектор РФ, зокрема патронні та науково-виробничі заводи. Саме тому цей вузол зв’язку мав критичне значення для управління й координації військових структур, навіть далеко від лінії фронту.

Диверсія в Санкт-Петербурзі

У русі наголошують, що порушення зв’язку в глибокому тилу демонструє вразливість російської військової інфраструктури.

"Глибокий тил не є гарантією безпеки. АТЕШ продовжує методично руйнувати інфраструктуру, на яку спирається путінська військова машина. Ми знаємо, де ви знаходитесь, і знаємо ваші слабкі місця", — заявили в "Атеш".

Російська влада офіційно не коментувала заяву партизанів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в ніч на 5 лютого Росія здригалася від вибухів. Які міста опинилися під атакою.

Також "Коментарі" писали: Трамп каже, що Путін дотримав своє слово у Росії прямо показують, що це брехня.