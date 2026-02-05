logo

Партизаны совершили диверсию в Санкт-Петербурге: войска РФ остались без связи (ФОТО)
Партизаны совершили диверсию в Санкт-Петербурге: войска РФ остались без связи (ФОТО)

Во время диверсии в Санкт-Петербурге повреждена телекоммуникационная инфраструктура, а российские войска остались без связи.

5 февраля 2026, 09:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщило об успешной диверсии в одном из районов Санкт-Петербурга, в результате которой была нарушена работа военной связи РФ. По заявлению движения агенты повредили ключевой элемент телекоммуникационной инфраструктуры, что привело к серьезным перебоям в передаче данных.

Партизаны совершили диверсию в Санкт-Петербурге: войска РФ остались без связи (ФОТО)

Движение "Атеш" провело диверсию в Санкт-Петербурге

Как отмечается в сообщении "Атеш" в Telegram, уничтожен технический модуль телекоммуникационной башни вблизи района с высокой концентрацией объектов силового и оборонно-промышленного комплекса России. Среди них ремонтный завод радиоэлектронной техники "Луч", институты и учебные центры, связанные с ФСБ, Военно-морским флотом и Главным ракетно-артиллерийским управлением.

Партизаны совершили диверсию в Санкт-Петербурге: войска РФ остались без связи (ФОТО) - фото 2

Технический модуль телекоммуникационной башни до повреждения

Партизаны совершили диверсию в Санкт-Петербурге: войска РФ остались без связи (ФОТО) - фото 2

Движение "Атеш" провело диверсию в Санкт-Петербурге

По данным партизан, неподалеку также расположены предприятия, работающие на оборонный сектор РФ, в том числе патронные и научно-производственные заводы. Именно поэтому этот узел связи имел критическое значение для управления и координации военных структур даже далеко от линии фронта.

Партизаны совершили диверсию в Санкт-Петербурге: войска РФ остались без связи (ФОТО) - фото 2

Диверсия в Санкт-Петербурге

В движении подчеркивают, что нарушение связи в глубоком тылу демонстрирует уязвимость российской военной инфраструктуры.

"Глубокий тыл не является гарантией безопасности. АТЕШ продолжает методически разрушать инфраструктуру, на которую опирается путинская военная машина. Мы знаем, где вы находитесь, и знаем ваши слабые места", — заявили в "Атеш".

Российские власти официально не комментировали заявление партизан.

Источник: https://t.me/atesh_ua/9225
