Россия содрогалась от взрывов: где выдалась адская ночь у россиян

В ночь на 8 февраля сразу несколько регионов России сообщили о взрывах, пожарах и масштабных перебоях с электроснабжением. Наиболее заметные инциденты произошли в Ленинградской, Белгородской и Тверской областях, а также коснулись работы аэропортов в ряде городов.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

В Выборге Ленинградской области, по словам местных жителей, раздался взрыв на электроподстанции. После этого несколько населенных пунктов Выборгского района остались без света. Официальные объяснения причин аварии власти не предоставили. Там заявили, что о "проблемах в сети" и пообещали возобновить электроснабжение.

Параллельно сообщения о взрывах и обесточиваниях поступали из Белгорода. Местные СМИ писали о работе ПВО и по меньшей мере два попадания по энергетической инфраструктуре. Оппозиционные российские медиа и OSINT-исследователи заявили об атаке на ТЭЦ "Луч", что привело к отключению света и проблемам водоснабжения. Местные власти признали повреждение энергетики и предложили жителям приходить "греться" в здание мэрии.

Еще один инцидент был зафиксирован в Тверской области, где возник пожар на Редкинском опытном химическом заводе. Это предприятие производит компоненты топлива для ракет Х-55 и Х-101. Сообщалось, что объект находился под атакой дронов.

На фоне ночных событий Россия временно ввела план "Ковера" в аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара и Калуги. Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 22 беспилотников над разными регионами страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на новый ультиматум от России для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что партизаны совершили диверсию в Санкт-Петербурге.