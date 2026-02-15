Россия содрогалась от взрывов: какой важный объект был атакован

В ночь на 15 февраля Краснодарский край России оказался под массированной атакой дронов. По данным российских учреждений, самая сложная ситуация сложилась в поселке Волна, где расположен один из крупнейших в Черноморском регионе нефтяной терминал "Таманнефтегаз". В результате ударов занялись резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, сообщили в местном оперативном штабе.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили о последствиях атаки по нефтетерминалу "Таманнефтегаз" на Кубани.

"Есть несколько очагов возгорания – их гасят 126 человек и 34 единицы техники, в том числе МЧС России по Краснодарскому краю", – отметили в региональном штабе.

Данную информацию также подтвердил местный губернатор.

"В поселке Волна на Кубани поврежден резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы", — говорится в заявлении российского чиновника.

Кроме того, взрывы в России фиксировались и в Сочи, где был поврежден частный дом, а в селе Юровка котельная. В Минобороны РФ заявили, что Силы ПВО сбили 88 украинских беспилотников над регионами России.

Нефтетерминал "Таманнефтегаз" уже неоднократно становился объектом ударов ВСУ. 22 января этого года и 22 декабря прошлого года украинские силы поражали терминал, обеспечивающий русские войска. По данным Генштаба ВСУ, поражение включало элементы оборудования, причал для сжиженных углеводных газов и портовую инфраструктуру, что приводило к масштабным пожарам.

Общий объем резервуарного парка нефтепродуктов и сжиженного газа на "Таманнефтегаз" превышает 1 млн кубических метров. Этот объект имеет ключевое значение для логистики и энергетического обеспечения российских сил в Черноморском регионе, что делает его стратегической целью ударов украинских войск.

