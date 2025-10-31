logo_ukra

Росія здригається від вибухів: росіяни в паніці - РФ атакують сотні дронів
Росія здригається від вибухів: росіяни в паніці - РФ атакують сотні дронів

Росіяни повідомляють, що такої кількості дронів в небі ще не бачили

31 жовтня 2025, 22:39
У Росії лунають вибухи — росіяни скаржаться на масований обстріл та зазначають, що такої кількості дронів ще не бачили.

Росія здригається від вибухів: росіяни в паніці - РФ атакують сотні дронів

Москва. Фото портал "Коментарі"

Керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко написав, що Бєлгородська область — росіяни фіксують прильоти.

Натякнув на вогняну ніч в Росії мер Генічеська Станіслав Бунятов з позивним “Осмáн”.

“Сьогодні наші пташки накладуть відчутні санкції на РФ”, — написав він. 

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що росіяни звітують про рекордну кількість українських безпілотників над Бєлгородською областю.

“В чого не радісно? Там же у вас “СВО” йде за планом”, — зазначив він.

Моніторингові канали повідомляють, що в Росію летять сотні дронів — орієнтовно близько 450. 

А тим часом у Міноборони РФ повідомили, що за три години засоби ППО ліквідували 38 дронів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія не припиняє обстріли України — щодня та щоночі завдає ударів. 

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків знову попередив про небезпеку найближчої ночі. 

“Будьмо уважні до можливих нічних тривог”, — попередив міський голова.

Тим часом моніторингові канали попередили про підвищену загрозу найближчої ночі. Зазначається, що на ніч отримано “червоний” рівень на балістику та крилаті ракети. Також уночі можуть полетіти й ракети “Кинджал” із МіГів-31К — на них теж отримано “червоний" рівень”.

У Повітряних силах ЗС України повідомили про рух ворожих БПЛА у повітряному просторі України.

Зазначимо, що 30 жовтня російські війська обстріляли Суми — у місті пролунали вибухи. Були влучання та постраждалі. Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку. Повідомлялося, що у місті пролунало щонайменше 10 вибухів. 



