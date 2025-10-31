logo_ukra

Масований обстріл може бути найближчої ночі: загроза балістики, крилатих ракет, "Кинджалів"
Масований обстріл може бути найближчої ночі: загроза балістики, крилатих ракет, “Кинджалів”

31 жовтня 2025, 20:33
Автор:
Кречмаровская Наталия

Росія не припиняє обстріли України — щодня та щоночі завдає ударів. 

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків знову попередив про небезпеку найближчої ночі. 

“Будьмо уважні до можливих нічних тривог”, — попередив міський голова. 

Тим часом моніторингові канали попередили про підвищену загрозу найближчої ночі. Зазначається, що на ніч отримано “червоний” рівень на балістику та крилаті ракети. Також уночі можуть полетіти й ракети “Кинджал” із МіГів-31К — на них теж отримано “червоний" рівень”.

У Повітряних силах ЗС України повідомили про рух ворожих дронів. З 19:35 попередили про БПЛА у напрямку Чернігова.

Також попередили про:

  • Нові групи БпЛА на півдні Сумщини курсом на Харківщину та Полтавщину;

  • Нові групи БпЛА на заході Донеччини, курс — південний/південно-західний;

  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс — північно-західний;

  • БпЛА на межі Миколаївщини і Херсонщини в північному напрямку;

  • БпЛА на півночі від Чернігова курс — північно-західний, та на півночі від н.п.Мена, курс — північно-східний;

  • БпЛА на заході Харківщини, курс — південно-західний.

  • Групу БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що 30 жовтня російські війська обстріляли Суми — у місті пролунали вибухи. Були влучання та постраждалі. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, ворожі війська атакували Суми ударними БпЛА.

Пабліки повідомляли, що стався “приліт” по багатоповерхівці в Сумах. За попередньою інформацією, декілька поверхів повністю зруйновано. У місті за кілька хвилин пролунало 10 вибухів.




Джерело: https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/posts/pfbid0axVppzcLoGmqqyPwQwVqPxgcHXBPuMXVe3BpmngJPLav1CfC787gNwWxdzftBgkal?locale=uk_UA
