Массированный обстрел может быть в ближайшую ночь: угроза баллистики, крылатых ракет, "Кинжалов"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россия не прекращает обстрелы Украины — каждый день и каждую ночь наносит удары.
Обстрел. Иллюстративное фото
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив снова предупредил об опасности в ближайшую ночь.
Тем временем мониторинговые каналы предупредили о повышенной угрозе в ближайшую ночь. Отмечается, что на ночь получен красный уровень на баллистику и крылатые ракеты. Также ночью могут полететь и ракеты "Кинжал" из МиГ-31К — на них тоже получен "красный" уровень.
В Воздушных силах ВС Украины сообщили о движении вражеских дронов. С 19:35 предупредили о БПЛА в направлении Чернигова.
Также предупредили о:
Новых группах БПЛА на юге Сумщины курсом на Харьковщину и Полтавщину;
Новых группах БпЛА на западе Донбасса, курс — южный/юго-западный;
БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-западный;
БпЛА на границе Николаева и Херсона в северном направлении;
БпЛА к северу от Чернигова курс — северо-западный, и к северу от н.п.Мена, курс — северо-восточный;
БпЛА на западе Харьковщины, курс – юго-западный.
Группе БПЛА по Сумщине курсом на Черниговщину.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что 30 октября российские войска обстреляли Сумы — в городе раздались взрывы. Были попадания и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, вражеские войска атаковали Сумы ударными БПЛА.
Паблики сообщали, что произошел прилет по многоэтажке в Сумах. По предварительной информации, несколько этажей полностью разрушены. В городе через несколько минут раздалось 10 взрывов.