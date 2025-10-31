Массированный обстрел может быть в ближайшую ночь: угроза баллистики, крылатых ракет, "Кинжалов"

Россия не прекращает обстрелы Украины — каждый день и каждую ночь наносит удары.

Обстрел. Иллюстративное фото

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив снова предупредил об опасности в ближайшую ночь.

"Будем внимательны к возможным ночным тревогам", — предупредил городской голова.

Тем временем мониторинговые каналы предупредили о повышенной угрозе в ближайшую ночь. Отмечается, что на ночь получен красный уровень на баллистику и крылатые ракеты. Также ночью могут полететь и ракеты "Кинжал" из МиГ-31К — на них тоже получен "красный" уровень.

В Воздушных силах ВС Украины сообщили о движении вражеских дронов. С 19:35 предупредили о БПЛА в направлении Чернигова.

Также предупредили о:

Новых группах БПЛА на юге Сумщины курсом на Харьковщину и Полтавщину;

Новых группах БпЛА на западе Донбасса, курс — южный/юго-западный;

БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-западный;

БпЛА на границе Николаева и Херсона в северном направлении;

БпЛА к северу от Чернигова курс — северо-западный, и к северу от н.п.Мена, курс — северо-восточный;

БпЛА на западе Харьковщины, курс – юго-западный.

Группе БПЛА по Сумщине курсом на Черниговщину.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что 30 октября российские войска обстреляли Сумы — в городе раздались взрывы. Были попадания и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, вражеские войска атаковали Сумы ударными БПЛА.

Паблики сообщали, что произошел прилет по многоэтажке в Сумах. По предварительной информации, несколько этажей полностью разрушены. В городе через несколько минут раздалось 10 взрывов.



